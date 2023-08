Florentino Pérez a Kepa: «Sentirás la emoción de jugar en el Bernabéu, arropado por una afición que es única»

Florentino Pérez fue el primero en tomar la palabra durante la presentación de Kepa Arrizabalaga como nuevo portero del Real Madrid. El meta vasco llega cedido por una temporada procedente del Chelsea, donde ha jugado las seis últimas temporadas. «La leyenda de nuestro club se ha forjado con los valores que tienen mucho que ver con la manera de afrontar las adversidades durante los 120 años de historia que tiene el Real Madrid. Ser madridista es una forma de afrontar la vida. Estos valores representan todo lo que somos», explicó el máximo mandatario.

«Ellos saben que lo que somos es fruto de una cultura de trabajo y una superación contante. Han crecido y han formado parte de la leyenda del Real Madrid defendiendo que con este escudo y esta camiseta no nos rendimos nunca. Estas son las herramientas más poderosas para luchar contra las circunstancias más complicadas. Lo peor para un deportista son las lesiones y estamos muy tristes por lo que están sufriendo Courtois y Militao. A ambos os queremos transmitir todas nuestras fuerzas y cariño para que regreséis lo antes posible a los terrenos de juego. También quiero mandar un mensaje de afecto a Güler. Le espera un gran futuro», añadió el presidente.

Para concluir dio la bienvenida a Kepa y tuvo un recuerdo para la selección española femenina. «Los tres van a sentir el cariño de sus compañeros y entre ellos va a estar uno de los mejores porteros, que es Kepa. Bienvenido a tu nueva casa. Sabemos lo que significa para ti y todo lo que has luchado. Queremos agradecerte que hayas elegido el Madrid a pesar de las ofertas que tenías de otros grandes clubes. Llegas de un club querido como es el Chelsea. Eres uno de los grandes porteros del fútbol español, te formaste de un club histórico y amigo como el Athletic. Tienes una gran experiencia y has ganado la Liga de Naciones. Sentirás la emoción de jugar en el Santiago Bernabéu, arropado por una afición que es única. Antes de terminar, me gustaría felicitar a la selección femenina de fútbol por haber pasado a la final del Mundial. Ojalá podamos conquistar un título con el que soñamos todos los españoles. Bienvenido a tu nueva casa, Kepa».

Kepa fichó por el Chelsea tras jugar dos temporadas en el Athletic. Anteriormente, estuvo cedido en la Ponferradina y el Valladolid. En Inglaterra ha jugado cinco temporadas, en las que ha ganado Champions, la Europa League, Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Además, con España conquistó el pasado mes de junio la Liga de Naciones en Róterdam ante Croacia.

Kepa ya estuvo a punto de fichar por el Real Madrid en el pasado mes de enero de 2018, pero finalmente su llegada al Bernabéu se frustró cuando todas las partes lo tenían hecho. Llegó a pasar el reconocimiento médico. La palabra de Zidane, que no quería reforzar la portería durante el transcurso de la temporada, acabó siendo decisiva para que no se llevara a cabo un fichaje que cinco años después se acaba concretando.