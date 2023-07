El ‘FIFA’ borra a Mbappé de su presentación por miedo a que pueda fichar por el Real Madrid

El culebrón Mbappé llega al videojuego del año. El FIFA, que a partir de este año pasará a llamarse EA Sports FC, ha presentado su edición para esta 2023-24 con un trailer en el que aparecen las estrellas de los grandes equipos de Europa y leyendas como Zidane, Ronaldinho o Beckham. Entre los jugadores que aparecen están Bellingham vestido con el 5 del Real Madrid o Erling Haaland, que además será la portada del EA Sports FC 24. De quien no hay rastro es de Kylian Mbappé. Portada del juego durante los tres últimos años, en el de esta temporada aún no aparece. El motivo parece claro, puesto que con su futuro en el aire, la compañía no quiere arriesgarse a que el vídeo de presentación quede obsoleto antes del lanzamiento del videojuego.