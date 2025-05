La fiesta de despedida a Alexander-Arnold antes de poner rumbo al Real Madrid

Trent Alexander-Arnold se ha despedido del Liverpool como solo un grande puede hacerlo: con el título de la Premier League entre brazos y, como no, con una fiesta. Rodeado de amigos, familiares y compañeros de equipo, el hijo mimado de los Reds prepara ya su nueva etapa como blanco. La noticia de su inminente fichaje por el Real Madrid ha sacudido los cimientos de Anfield, pero el lateral derecho ha querido cerrar su etapa en la Merseyside con una celebración que ya es la comidilla de la ciudad.

La fiesta, llamada «Verano del 66», fue organizada por el propio Liverpool, quien no dudó en abrir las puertas de su centro de entrenamiento para despedirse del club de su vida. No faltó de nada: música, zonas de barbacoa, cócteles y hasta una pista de baile que hizo las delicias de los asistentes. Entre los invitados se encontraban varios de sus compañeros de vestuario, como Salah, Van Dijk o Darwin Núñez, miembros del cuerpo técnico, amigos y familiares, todos ellos testigos de una tarde cargada de emociones y recuerdos.

La marcha de Trent no ha dejado indiferente a nadie. Mientras algunos aficionados aún digieren la noticia y expresan su rabia por la salida del hijo del club, otros entienden que el futbolista busca nuevos retos en su carrera. Lo cierto es que, tras esta despedida, queda claro que Alexander-Arnold deja una huella imborrable en Liverpool, tanto dentro como fuera del campo. Ahora, con la mirada puesta en Madrid, el jugador afronta una nueva etapa profesional, pero su última tarde como Red será recordada como una de las más especiales.

More footage of ‘Summer of 66’ Trent Alexander-Arnold leaving party. LFC went all out. pic.twitter.com/dx0N5W62Ja

— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) May 18, 2025