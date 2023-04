Ferdinand pide al Madrid que salve al fútbol de Guardiola

El Manchester City dio un golpe sobre la mesa en la noche de este miércoles en el trascendental partido ante el Arsenal en el Eithad Stadium. Con una gran goleada, los de Pep Guardiola se quedan a dos puntos del liderato, pero con dos partidos menos. Por ello, todo hace indicar que el conjunto citizen se ponga en lo más alto de la Premier League cuando juegue esos dos compromisos que le falta. Después del 4-1 para los ‘sky blues’, Rio Ferdinand hizo un llamamiento al Real Madrid.

«Los partidos que tienen en la Premier (al Manchester City), los podrían ganar todos. Ya lo demostraron con la cantidad de puntos que lograron en las últimas dos temporadas. Pero la Champions es diferente. El grande es el Real Madrid, da igual cómo lleguen a ese partido, hemos visto la historia que tienen en Champions. Pueden sacar una victoria de la nada. Tienen jugadores de clase mundial en todo el campo y la experiencia para igualar a este City» dijo Ferdinand.

Y es que el Arsenal encadena cuatro partidos consecutivos sin ganar en Premier League, con tres empates y la última derrota obtenido este miércoles. Mientras tanto, el Manchester City es todo lo contrario y encadena una racha de 10 partidos sin perder en la Premier League por lo que todo hace indicar que vuelva a ganar el título liguero un año más.

Desde que llegó Pep Guardiola, el Manchester City está siendo claro dominador de Inglaterra, cosa que no le gusta nada a Rio Ferdinand, ex jugador del Manchester United. Por ello, confía en el Real Madrid para que no gane el triplete: «El partido ante el Madrid es el más difícil tienen. Luego el derbi en la final de la FA Cup, nunca sabes lo que puede suceder, son favoritos, pero ¿pueden perder ante el United?, sí, hay opciones».