Fede Valverde es dueño y señor del centro del campo del Real Madrid. El futbolista uruguayo cumple su sexta temporada en el equipo blanco y lo hace siendo el jugador más indiscutible para Carlo Ancelotti. Si hay un partido del Real Madrid, allí está Fede Valverde. Eso es ya indiscutible a tenor de lo visto en la presente temporada (y también en la anterior).

Fede Valverde es en la práctica capitán general en el Real Madrid. Si uno ve las estadísticas del uruguayo esta temporada y va partido por partido, verá algo que es muy difícil de conseguir y que pocos futbolistas tienen en el mundo: juega todos los encuentros de su equipo. Y todos son todos. Fede ha estado presente en los 42 partidos que lleva disputados el Real Madrid. Valverde ha jugado en los 30 duelos de Liga, los 8 de Champions, los 2 de Copa del Rey y los 2 de Supercopa de España.

Por supuesto, el centrocampista estará en el 43º encuentro que disputará el Real Madrid, el de este martes ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu. Es más que fijo para un Carlo Ancelotti que bien podría sentirse representado por Fede Valverde. El uruguayo es una continuación en el campo del italiano, que tiene plena confianza en su jugador. Ambos además cuentan con una muy buena relación personal que les hace entenderse en todo momento.

A sus 25 años, Fede Valverde ya se ha consolidado como un jugador fijo en el Real Madrid. Lo ha hecho con trabajo y mucho esfuerzo. El charrúa sabe bien lo que es trabajar para llegar a la élite, empezar de abajo para acabar llegando a lo más alto, que es jugar en el Santiago Bernabéu. Desde 2018 es parte de la plantilla del Real Madrid y seis años después está mejor que nunca. La exigencia del club blanco le viene genial al centrocampista uruguayo.

Fede Valverde juega todos los partidos

Ancelotti tiene una cosa clara. En el centro del campo se pueden hacer rotaciones, pero ninguno será Valverde. Carlo a veces dejó sin jugar (por descanso principalmente) a Kroos, o a Camavinga o a Tchouaméni. Con ellos hace rotaciones y gestiona minutos. Con Fede Valverde no.

Que Fede Valverde haya jugado todos los partidos disputados hasta el momento por el Real Madrid refleja también dos cosas ajenas a Ancelotti. La primera es su fuerza física. No ha sufrido ninguna lesión en un año tan exigente en el que en cuatro ocasiones (septiembre, octubre y noviembre de 2023 y marzo de 2024) hizo muchos kilómetros para irse con su selección. La segunda son las tarjetas amarillas cuya acumulación te puede hacer perderte partidos. Eso no es problema para Valverde, que sólo ha visto dos este año, ambas en Liga.

En concreto, Valverde leva ya 3.365 minutos en sus piernas repartidos en los 42 partidos disputados por el Real Madrid. A esto hay que sumarles los siete partidos al completo que jugó con Uruguay también esta campaña. Con la selección de su país repite lo que hace en el Real Madrid, no se pierde ni un partido y además es siempre titular sin ser cambiado.

La temporada pasada Fede Valverde sumó en total 4.402 minutos. En el actual curso futbolístico sigue con este ritmo, igualará o superará una cifra que ya parecía imposible de mejorar. Esto refleja la continuidad que le da Carlo Ancelotti y la consistencia del futbolista, que sigue siendo igual de fijo que el año pasado, en el que llegó a marcar 12 goles.

Hay que irse al 4 de junio de 2022 para encontrar el último partido del Real Madrid en el que no participó Fede Valverde. Era la última jornada de Liga ante el Athletic en el Bernabéu y el encuentro era ya totalmente intrascendente. Un mes antes, el 2 de mayo, no jugó en San Sebastián en el que se podría situar como el último partido de relevancia en el que no jugó, aunque realmente en ese encuentro ante la Real Sociedad no estuvo Valverde porque le dio descanso para la final de Copa que se jugaba cuatro días después.

Va camino de ser una leyenda

En el Real Madrid ya saben que Fede Valverde va camino de ser una leyenda en el club durante la próxima década. En seis temporadas ha crecido muchísimo y eso además se ha ido viendo día a día en Valdebebas. Le han visto hacerse un hombre en términos futbolísticos y aquel niño que llegó con muchos sueños por cumplir es hoy el hombre que manda en el centro del campo más exigente del mundo.

Como en el club están encantados con el rendimiento de Valverde, era lógico el movimiento que se hizo el pasado mes de noviembre. El Real Madrid renovó a Fede hasta el año 2029. Se asegura así la continuidad de una figura imprescindible en el esquema de Ancelotti, por lo que hay Fede Valverde para rato en el Real Madrid.