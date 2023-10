Fabio Capello desvela el motivo por el que ‘echó’ a Ronaldo del Real Madrid

Fabio Capello ha repasado su segunda etapa en el Real Madrid, en la temporada 2006-2007, y explicó por qué tuvo que echar a Ronaldo Nazario del club blanco esa campaña por su falta de profesionalidad. El ex entrenador madridista contó durante la inauguración del curso académico 2023/24 del Instituto Universitario de Mediadores Lingüísticos (Limec) que al delantero brasileño le gustaba mucho la fiesta «e involucraba al grupo a que saliese con él».

«En febrero de 2007 decidí despedir a Ronaldo Nazario, era alguien a quien le gustaba la fiesta e involucraba al grupo a que saliese con él. Un día llegó Ruud van Nistelrooy y me dijo: ‘Señor, aquí en los vestuarios huele a alcohol’ y era verdad. Ronaldo pesaba 94 kg ese año. En Corea, en el Mundial de 2002, pesaba 82. Le dije que bajara de peso… llegó a 92,5», comenzó diciendo el técnico italiano Fabio Capello sobre lo sucedido con Ronaldo.

El técnico italiano explicó que un día recibió la llamada de Silvio Berlusconi, por entonces dueño del Milan, para preguntarle sobre un hipotético fichaje de Ronaldo por el club transalpino y él se lo desaconsejó: «Berlusconi me llamó un día para pedirme consejo sobre una hipotética compra de Ronaldo. Yo le desaconsejé que lo hiciera, diciéndole que era un fiestero, y que sólo pensaba en estar rodeado de mujeres. Me dijo: ‘Vale, gracias Fabio’. Al día siguiente, Ronaldo fichó por el Milán. No me hizo caso».

Cassano y las remontadas

Durante su etapa en el Real Madrid, Capello también tuvo que lidiar con Antonio Cassano, otro futbolista con el que tuvo problemas. El técnico italiano fue muy crítico con el comportamiento de su compatriota: «Con Cassano me fui de las manos. Cassano pedía patatas fritas antes de cada partido, algo inaceptable. Me enfadé más con el chef que con él. No entendía que hiciera esas cosas».

Fabio Capello ganó dos ligas con el Real Madrid, una en cada etapa, aunque hubo una que destacó especialmente por las remontadas: «Jugamos contra el Mallorca, perdimos 1-0 en la primera parte, teníamos que ganar para lograr la Liga. Mis jugadores estaban todos asustados, hicieron malos pases. En el descanso hice que todos se sentaran en el suelo, moví a Roberto Carlos que estaba delante de mí, y yo también me senté al lado de ellos».

«Les dije: ‘¿Hemos recuperado 9 puntos del Barcelona y ahora tenemos que regalar un campeonato?’ Tenía que darle tranquilidad, si gritaba les presionaría aún más. ¿Saben cómo acabó? 3-1 para nosotros, campeones de España», añadió el preparador italiano que logró darle la vuelta a una liga que parecía casi imposible pero que terminaron remontando, empatar a puntos con el Barça y ganarla gracias a su victoria en el Clásico del Bernabéu.

Fabio Capello regresa al Milan

Tras su primera temporada en el Real Madrid, Capello regresó al Milan y reconoce que fue el mayor error de su vida: «Volver fue el mayor error de mi vida. Berlusconi me había llamado. Le pedí a Florentino Pérez que me dejara ir, pero en Milán hice todo mal. El campeonato fue desastroso, pero esa experiencia me enseñó mucho. La Juve tiene 38 campeonatos. Ganamos en el campo, teníamos un equipo demasiado fuerte, no necesitábamos ninguna ayuda».

«¿Qué equipo me gustaría entrenar hoy? Barça, Real o Bayern. En Italia ya entrené a todo», terminó diciendo Fabio Capello al ser preguntado sobre qué equipo le gustaría dirigir a día de hoy. Lo cierto es que en estos momentos el preparador italiano de 77 años se encuentra sin equipo pero ha tenido una carrera bastante exitosa.