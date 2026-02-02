Examen final para Rüdiger

Antonio Rüdiger volverá a una convocatoria con el Real Madrid este sábado, cuando los blancos darán a conocer los futbolistas disponibles para viajar a Valencia, donde los madridistas jugarán en la noche del domingo. El alemán forzó para jugar la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid y ya no ha podido vestirse más veces de corto por culpa de la artrosis que sufre en la rodilla izquierda. Ahora, una vez superado el dolor, puesto que la dolencia es permanente e irreversible, vuelve a estar disponible para Álvaro Arbeloa.

El Real Madrid necesita a un Rüdiger que pueda estar sano. Los servicios médicos del club blanco saben perfectamente que la dolencia no solo es crónica, sino que irá a más con el paso del tiempo y los partidos. Por ello, deben mimarle para poder alargar su carrera lo máximo posible. Al mismo tiempo, Arbeloa sabe que necesita al germano, ya que es el central más seguro que tienen. Con él sobre el césped, la seguridad defensiva de los madridistas crece notablemente.

Unos meses decisivos

Al mismo tiempo, estos meses serán decisivos para conocer el futuro de un Rüdiger que acaba contrato el próximo 30 de junio. El alemán y su entorno esperan que el Real Madrid se siente a hablar con ellos sobre su renovación en las próximas semanas.

Rüdiger acaba contrato y la entidad madridista debe negociar una posible ampliación. La postura de los blancos es clara: le ofrecerán un año más a la baja siempre que su físico le permita seguir compitiendo al máximo nivel. Es decir, el central, si su rodilla resiste, vería cómo su sueldo, que ronda los nueve millones netos por temporada, se vería reducido en este nuevo contrato. Además, tampoco percibirá los dos millones por curso que obtenía por la prima de fichaje que el club le ofreció al ficharle libre del Chelsea en 2021.

La idea del Real Madrid es ofrecerle un año más de contrato rebajando su salario, siempre que tengan certeza de que puede seguir jugando al máximo nivel. El plan es que en los próximos meses ambas partes se sienten para llegar a un acuerdo, pero parece que no será complicado alcanzarlo.

Y es que la prioridad de Rüdiger es clara: continuar en el equipo blanco. El central tiene decidido que desea vestir una temporada más la camiseta blanca. El alemán es feliz en Madrid, plenamente integrado en el vestuario, y siente el cariño de la afición, mientras que desde la entidad valoran enormemente su compromiso y sacrificio durante la pasada temporada.