«Se agotan las opciones con Bellingham, sólo nos queda ver qué puede hacer mañana». Esta reflexión salía del vestuario del Real Madrid minutos después de finalizar el penúltimo entrenamiento previo al partido contra el Valencia que se celebrará en Mestalla el sábado a las 21:00 horas. Es decir, esperar un milagro que nadie va a buscar en la sesión que los hombres de Carlo Ancelotti llevarán a cabo el viernes en Valdebebas.

En el Real Madrid no tienen la más mínima intención de forzar a Bellingham. Obviamente, quieren que esté contra el Valencia, pero a estar alturas, Ancelotti, su cuerpo técnico y el jugador saben que no lo podrá hacer al cien por cien de ninguna de las maneras. Por lo tanto, aunque ya no hay dolor en el tobillo lesionado, las sensaciones por el momento no son todo lo positivas que se podían esperar hace una semana. Tocas esperar, aunque si es capaz de ejercitarse junto a sus compañeros este viernes es muy probable que entre en la convocatoria. Prácticamente descartado tiene lo de formar en el once titular.

En el Real Madrid son conscientes de que no es el momento de asumir riesgos y menos con un jugador como Bellingham, que tiene que ser capital en este tramo final de la temporada, donde los títulos se ponen en juego. Por el momento, Jude no ha sido capaz de trabajar junto al resto de sus compañeros, aunque sí toca balón y el dolor en el tobillo ha desaparecido.

Por lo tanto, el viernes en Valdebebas se realizará lo que se puede calificar como el examen final para Bellingham, el que dictará si puede o no estar ante el Valencia. Ahora mismo, no hay ni optimismo ni pesimismo, solo expectación. Si trabaja junto a sus compañeros entrará en la convocatoria siempre que se sienta bien, mientras que si nota la más mínima molestia se quedará en Madrid con la mente puesta en el duelo contra el Leipzig perteneciente a la vuelta de los octavos de final de la Champions. Ahí sí estará.

La fortuna de Bellingham

Jude Bellingham sufrió un esguince de alto grado en el tobillo izquierdo ante el Girona. Tras las pruebas realizadas al inglés por los servicios médicos del Real Madrid, se le diagnosticó una dolencia que, dentro de lo malo, no fue tan grave como podría haber sido en un primer momento. En el vestuario madridista quisieron ver la parte positiva de esta dolencia. Y es que, los servicios médicos del conjunto madridista respiraron aliviados al ver la lesión del inglés no era tan grave como la que padeció, por ejemplo, Vinicius ante el Ajax y que le dejó más de dos meses apartado de los terrenos de juego.

Hay que recordar que Bellingham pidió el cambio a los 56 minutos del partido ante el Girona tras sufrir dos torceduras de tobillo. La primera fue en el primer acto, después pisar a Eric García, mientras que la segunda se produjo al comienzo del segundo periodo en una acción con Pablo Torre. Antes de retirarse, tuvo tiempo de hacer el tercer gol madridista, el segundo en su cuenta particular, pero justo a continuación miró al banquillo, pidió el cambio y se tiró al césped. Su lugar en el terreno de juego lo ocupó Brahim.

Ya han pasado 19 días desde aquella lesión y, como curiosidad, hay que destacar que este es el mayor tiempo de baja que ha estado el inglés a lo largo de su carrera. Anteriormente, ya con el Real Madrid, estuvo de baja 17 días por una luxación en el hombro que le sigue dando guerra y con el Borussia Dortmund llegó a estar en la enfermería 11 días.

Vivir sin Jude

El Real Madrid ha tenido que afrontar, hasta el momento, tres partidos sin Bellingham tras su última lesión con resultados diferentes. Los blancos ganaron por la mínima al Leipzig en la ida de los octavos de final de la Champions que se celebró en Alemania, mientras que empataron a uno contra el Rayo Vallecano en un duelo donde los de Ancelotti no estuvieron todo lo bien que debían y ganaron por la mínima al Sevilla.

Anteriormente, Bellingham ha estado sin jugar con el Real Madrid en cinco partidos. Dos por decisión técnica -ante Las Palmas y frente al Arandina-, uno por sanción, también contra los insulares, pero en Gran Canaria, y otros dos, frente al Valencia y el Sporting de Braga, por la lesión que sufre en el hombro. Los blancos fueron capaces de sacar todos estos compromisos adelante.