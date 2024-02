Hugo Duro: «Quiero que Vinicius vea que esos imbéciles no representan al valencianismo»

El Real Madrid visita este sábado Mestalla a las 21:00 horas de la noche y lo hace con una expectación máxima por lo ocurrido en mayo del año pasado por los insultos racistas que vivió Vinicius Jr. Estos insultos no quedaron en vano y fueron denunciados posteriormente ante la Fiscalía. Ahora, el delantero brasileño volverá a verse las caras con la afición valencianista, pero Hugo Duro, delantero del equipo local, ha querido poner de manifiesto el sentimiento del club y el vestuario sobre este tema.

«Tengo ganas de que llegue el sábado para que Vinicius vea que obviamente esos tres o cinco imbéciles, porque no tienen otro nombre, no representan al valencianismo ni a Valencia ni a la sociedad y no representan a nadie», dice Hugo Duro.

«Quiero que venga, obviamente va a ser un ambiente hostil para él pero a nivel futbolístico todo, que sufra esa presión de Mestalla con todo el respeto del mundo. Tengo ganas de que vengan, Vinicius y todo el Real Madrid para que vean que Mestalla es un club que respeta y que lo pasen mal pero a nivel futbolístico y que el partido sea muy bonito», añade el futbolista del Valencia.

«Que tres personas se equivocaran y faltaran al respeto y no vuelvan, pero el resto es una afición ejemplar», zanjó el delantero de 24 años. Y es que Vinicius acaparará toda la atención mediática en este partido después de lo ocurrido en el mes de mayo del pasado año.

En octubre, Vinicius Jr prestó declaración en los Juzgados de Plaza Castilla por videoconferencia ante el Juez Instrucción 10 de Valencia por los insultos racistas recibidos en el último partido de Mestalla. Entonces, el Valencia acusó al futbolista de mentir creciendo aún más si cabe la tensión entre las dos partes: «Ante las informaciones publicadas en torno a la presunta declaración prestada en los juzgados por el futbolista Vinícius Jr. afirmando que todo el estadio de Mestalla le profirió insultos racistas en el partido entre el Valencia CF y el Real Madrid CF de la pasada temporada, el Club desea manifestar su sorpresa, rechazo e indignación».

Este sábado se vivirá el desenlace de una ‘guerra’ que ha durado menos de un año, pero muy intensa cuanto menos. El brasileño -ya lo ha confirmado Hugo Duro- recibirá un ambiente hostil, pero por el bien del fútbol se espera que no se produzcan más insultos racistas.

Gayá mantiene la versión de Hugo Duro

Por otro lado, José Luis Gayá, como capitán del Valencia siguió en la misma linea de Hugo Duro, manteniendo el respeto que ha tenido la afición valencianista a todos los equipos desde que él es jugador che: «Se trató de una forma injusta a la afición del Valencia».

«Mestalla siempre ha respetado al rival. Siempre. Lo que vivimos fue una parte muy minoritaria, tres cuatro o diez personas, y el club actuó de la manera que tenía que actuar, expulsándolos para siempre. Se trató de una forma injusta a la afición del Valencia. Esta es mi décima temporada y, al menos desde que yo estoy aquí, la afición siempre ha sido ejemplar en todo. Y estoy seguro de que el sábado también será así», dijo Gayá en la previa al partido de este sábado.