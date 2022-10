El Real Madrid regresará al trabajo el jueves con la sensación del deber cumplido, ya que viajó hasta Varsovia para sellar el pase a los octavos de final de la Champions y un gol de Rüdiger en el minuto 95 se lo dio, y con la mirada puesta en Courtois. El belga tiene la intención de comenzar a trabajar con el grupo y empezar a olvidar la ciatalgia izquierda que sufre desde el pasado 3 de octubre. El portero se ha machacado durante los tres últimos días en Valdebebas con la única intención de poder estar en el Clásico que medirá a los blancos con el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu.

Courtois lo ha pasado regular en las últimas semanas. La lesión en el nervio ciático le ha afectado más de lo esperado. Hace una semana el reto es que jugase contra el Getafe, pero finalmente no lo pudo hacer ni contra el Shakhtar Donetsk en Varsovia. No obstante, OKDIARIO ha podido saber que en los últimos días la mejoría es notable y, si no hay contratiempo, entrenará al mismo ritmo que sus compañeros el jueves en Valdebebas. Si lo consigue, su presencia en el duelo ante los azulgranas está mucho más cerca.

Tras ver como la lesión se estaba complicando más de lo esperado, su reto en los últimos días no ha sido otro que poder estar en el Clásico. Para ello ha estado trabajando y tratándose en solitario en Valdebebas, mientras sus compañeros viajaban a Varsovia para jugar un partido de Champions. Hasta en el día de descanso ha seguido con un proceso de recuperación que está dando sus frutos.

Además, si finalmente se cumplen los pronósticos y juega el Clásico, espera empezar a llevar a cabo su reto, que no es otro que dejar la portería a cero por primera vez en lo que va de temporada en Liga. Lunin lo consiguió en Getafe, pero Thibaut todavía no ha sido capaz. Y es que, el belga ha encajado seis goles en seis partidos. Uno por encuentro. Unos números preocupantes que dejan claro que el portero está teniendo un problema en este inicio de temporada en el campeonato doméstico y al que desea poner punto final contra el Barcelona.