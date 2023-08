El entrenamiento del jueves 10 de agosto que el Real Madrid llevó a cabo en Valdebebas no se olvidará fácilmente dentro del vestuario madridista. Mientras el equipo estaba ejercitándose con absoluta normalidad, en un giro que habrá hecho a lo largo de su carrera miles de veces, Courtois notaba un chasquido en la rodilla izquierda, caía al suelo y, entre lágrimas, era retirado del terreno de juego ante la mirada de preocupación de sus compañeros. Minutos después, se confirmaban las malas noticias.

El Real Madrid hacía público un parte médico en el que se podía leer lo siguiente: «Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Thibaut Courtois se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días». En el vestuario la sensación era de que habían perdido mucho más que el que es, posiblemente, el mejor guardameta del mundo.

«Estamos en shock, nos han pegado un tiro en la pierna», aseguraban fuentes del vestuario del Real Madrid. La plantilla está desolada porque saben que se quedan sin una de las almas del equipo dentro y fuera del campo. Un jugador que hace vestuario, que genera buen ambiente y al que todos quieren.

Las muestras de apoyo en las redes sociales se han multiplicado horas después de conocer la lesión de Courtois. Lunin, Modric, Vinicius, Rodrygo, Joselu, Carvajal, Lucas Vázquez, Militao o Brahim han utilizado las redes sociales para mandar su apoyo a un Courtois que en las próximas horas pasará por el quirófano para comenzar a sanar una lesión que le tendrá muchos meses apartado de los terrenos de juego.

En estos momentos, en el Real Madrid no se atreven a decir un plazo estimado de recuperación. Lo que parece seguro es que hasta final de temporada, si no hay ningún contratiempo, no se volverá a ver a Courtois en los terrenos de juego. Su objetivo debe ser llegar a los últimos meses de competición recuperado, lo que le permitiría jugar la Eurocopa con Bélgica. No obstante, nadie piensa en fechas tan lejanas y lo realmente importante es que todo vaya bien en la cirugía.