El enigmático mensaje de Benzema: «Voy a tener que explicarme»

Sigue la guerra entre Karim Benzema y Didier Deschamps. Después de que el delantero contestase a la versión ofrecida por el seleccionador francés sobre su lesión en el Mundial con un emoticono de payaso, el capitán del Real Madrid ha vuelto a lanzar un enigmático mensaje en sus redes que apunta a ir dirigido al técnico. En una instantánea publicada ha lanzado un aviso al técnico, señalando que tendrá que «explicar a la gente» lo ocurrido en la concentración de la selección de Francia de cara a Qatar 2022.

«Bueno, voy a tener que explicarme para la gente», ha señalado Benzema en sus redes.El delantero del conjunto blanco parece cada vez más dispuesto a hablar y ofrecer su versión sobre qué fue lo que le llevó a abandonar la concentración de Francia a escasas horas de que arrancase la cita mundialista. El futbolista cayó lesionado antes del debut bleu, pero se recuperó en Valdebebas antes del plazo que se dio en un primer momento.

El seleccionador francés señaló en una reciente entrevista que según los servicios médicos, Benzema no podía volver a entrenarse hasta el 10 de diciembre, coincidiendo con los cuartos de final del Mundial. Por ese motivo, abandonó la concentración: «Le digo: ‘Karim, no hay prisa’. Organizas tu vuelta con el delegado. Cuando me despierto, me doy cuenta de que se ha ido. Es su decisión, lo entiendo y lo respeto».

Sin embargo, esta versión no parece coincidir con la que ofrece el jugador del Real Madrid. Benzema no tardó en contestar a la entrevista ofrecida por Deschamps y en sus redes sociales le lanzó dos mensajes. En el primero de ellos fue contundente, puesto que acompañando a un extracto de sus declaraciones dijo «pero qué atrevido», para despedirse señalando «querido Didier, buenas noches». Ambos mensajes iban acompañados de un emoticono de un payaso.