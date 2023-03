Ancelotti: «Tengo claro qué pasará con Benzema en el futuro, pero no soy mago»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a Real Madrid y Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos, que llevan tres partidos sin ganar, necesitan sumar los tres puntos para mantener vivas sus opciones de pelear por la Liga. Para este encuentro, el italiano no podrá contar con Benzema.

Trabajo

«Lo hemos hecho como habitualmente. Hemos trabajado el aspecto táctico, que no nos ha salido bien. Pensamos que estamos bien y ojalá pueda salir un buen partido mañana».

‘Caso Negreira’

«Hablar de esto es muy complicado. Prefiero quedarme en lo actual y hablar de otras cosas que son más importantes».

Benzema

«Ha tenido un golpe y se ha hinchado. Ha intentado recuperar. Estará disponible para el partido del miércoles».

La Liga

«Creo que es un momento importante porque queremos llegar con buenas sensaciones y para eso hay que ganar mañana y estar en los cuartos de final de la Champions».

Ausencias de Benzema

«Es inevitable que afecta porque es un jugador demasiado importante. Todavía no ha llegado a ese nivel y nos ha afectado un poco. En la segunda parte Karim ha hecho lo suyo y creemos que será importante hasta el final de la temporada. En algunos partidos lo ha hecho muy bien y tenemos confianza en él. Lo de mañana es algo que puede pasar en un futbolista».

Delantera

«Va a jugar Rodrygo de delantero».

Futuro de Benzema

«Para mí Karim es un jugador de toda la vida. Lo que va a pasar el próximo año lo tengo claro, pero no soy un mago».

Camavinga

«Lo veo como interior, pero en emergencia lo veo como lateral izquierdo».

Cabeza de Benzema

«No está tocado, está muy bien. Está motivado y tiene confianza en la temporada que vamos a hacer. Podemos jugar muchas cartas en la Liga, en la Champions y en la Copa».

Álvaro Rodríguez

«Está preparado. No tiene experiencia, como nadie cuando empieza un trabajo. Tiene calidad para jugar desde el primer minuto».

Rodrygo

«Tiene que jugar donde el equipo lo necesita. Puede meter su calidad por fuera y en otros entre líneas. Depende de cómo planteamos el partido. Puede jugar en muchas posiciones».

Mbappé

«Es una pregunta que se me puede hacer cuando se quiera, pero nunca la contestaré».

Aspecto defensivo y ofensivo

«Lo más importante es el aspecto defensivo, sobre todo con esta plantilla. El ofensivo es compromiso y trabajo. En los últimos tiempos lo hemos hecho muy bien y nos da confianza. La calidad existe y antes o después sale. La base del aspecto defensivo, con esta calidad, es muy importante».

Espanyol

«Es un equipo que en este momento está peleando por algo y cada equipo tiene mucha motivación. Joselu es muy peligroso. Nosotros, desde este punto, tenemos que estar motivados».

Benzema a nivel interno

«Lo que estamos analizando es ponerlo a tope para el miércoles».

Dudas

«Esto pasa todos los años. Cuando el momento no es el mejor, empiezan las críticas. Puedo volver al año pasado después del Barcelona o cuando estuve en el Everton. La lluvia fina no la oigo y se la escucho, me pongo un paraguas».

Regularidad

«Es fácil. Se recupera ganando sábado, miércoles y domingo».

Mendy

«Ha recuperado. Va a entrenar con el equipo el domingo para estar disponible contra el Liverpool».