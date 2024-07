Endrick ya es Real: el brasileño se presenta al madridismo entre lágrimas y jurando amor eterno al club

Endrick Felipe Moreira de Sousa, más conocido como Endrick, ya es Real. El jovencísimo delantero brasileño fue presentado este sábado 27 de julio en el Santiago Bernabéu ante miles de personas. Nadie quiso perderse el día 1 de su estreno. Un día que jamás olvidará el ex del Palmeiras y cuya primera temporada la afrontará con el dorsal 16 a su espalda.

El brasileño tomó el mismo camino que Mbappé hace dos semanas. Primero acudió al Hospital Sanitas La Moraleja para llevar a cabo las pertinentes pruebas médicas y certificar que está en óptimas condiciones para ser jugador del Real Madrid. Después, Endrick se presentó en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para hacer lo más importante, que era verse con Florentino Pérez y rubricar la firma del contrato por el que le vincula hasta 2030. Casi nada.

Ahí, se fotografió con las 15 Copas de Europa y posó con el dorsal 16, quizás el mismo número de Champions que levante Luka Modric la próxima temporada. Pero él lo que quería era estar en el Santiago Bernabéu. Y así fue. El ex del Palmeiras ya por fin se dirigió a su nueva casa y se vio con toda la afición madridista, que no era poca para las fechas veraniegas en la que nos encontrábamos. En el mismo estrado donde fue presentado Mbappé, un Florentino Pérez radiante y feliz, introdujo a todos los madridistas su nuevo ídolo.

«Hoy damos la bienvenida a esos futbolistas que han nacido para vestir la camiseta del Real Madrid. Un joven que ya ha emocionado con su fútbol a todos los que amamos este deporte. Bienvenido Endrick», dijo Florentino Pérez sobre el césped del Santiago Bernabéu. Y después de un espectacular de bienvenida, Endrick se puso frente al micrófono para hablar por primera vez ante la afición blanca.

Sólo pudo aguantar una frase sereno: «Buenas tardes a todos quiero agradecer a todos por estar aquí». Pero a partir de ahí, el chaval se vino abajó y no pudo contener las lágrimas. Pero la afición del Real Madrid estuvo a la altura y le ovacionó cuando ‘peor’ lo estaba pasando. «La afición es una locura. Estoy muy contento. Desde niño siempre he sido un fan del Real Madrid. Voy a jugar aquí y siempre fue un sueño. Gracias por todo», continuó el flamante fichaje del Real Madrid.

Endrick enamora al madridismo

Endrick se dio un baño de masas en el Santiago Bernabéu. Después, en rueda de prensa, el brasileño declaró amor eterno al Real Madrid. El ex del Palmeiras reconoció que su gran sueño era vestir de blanco. «Estoy muy feliz. Es un sueño desde pequeño estar aquí. Estar jugando en el Real Madrid y en esta ciudad maravillosa. Se lo agradezco a Dios, que es el único que sabe por lo que he pasado», comenzó diciendo el futbolista del Real Madrid.

«No estaba en mis planes, pero como he dicho desde pequeño amo el Real Madrid. Vine a Madrid por Cristiano Ronaldo. Hace años estuve buscando a mis ídolos y desde pequeño estuve enamorado y alucinado con el Real Madrid. No quería llorar pero me ha salido del alma», dijo sobre sus lágrimas durante la presentación.

«Desde pequeño estoy enamorado del Real Madrid. Mi sueño era este y no quería nada más. Cuando comenzaron las negociaciones, preguntaba a mi padre si el Madrid estaba en ellas. Sólo me ha importado el Real Madrid. Siempre he soñado jugar aquí», comentó la nueva estrella del Real Madrid.