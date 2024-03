Endrick sigue en modo estrella y clasifica al Palmeiras con otro golazo

Endrick Felipe ha puesto el broche de oro a una semana perfecta con un nuevo gol que da la clasificación al Palmeiras para la final del Campeonato Paulista. El joven jugador de 17 años está de dulce y lo volvió a demostrar. Después de anotar sendos tantos en dos estadios icónicos, como Wembley y el Santiago Bernabéu, y ante dos de las mejores selecciones del mundo, Inglaterra y España, el futbolista cedido por el Real Madrid se puso la capa de superhéroe para dar el triunfo a su equipo frente al Novorizontino.

El extremo brasileño está en uno de los mejores momentos de su carrera, que no ha hecho más que empezar. A partir del mes de julio, Endrick cruzará el charco y se pondrá a las órdenes de Carlo Ancelotti para comenzar una nueva etapa en el Real Madrid, 14 veces campeón de Europa. Esta semana fue convocado con Brasil para la gira europea contra Inglaterra y España. Era el primer partido de esta joven estrella en el Santiago Bernabéu pero no se puso nervioso y dejó a todos boquiabiertos, no solo por su gol sino también por su juego.

Fue un cúmulo de sensaciones para el joven jugador que tuvo una charla con Florentino Pérez tras el encuentro, que le espera con los brazos abiertos: «Te esperamos aquí», le dijo el presidente del Real Madrid al que será su futbolista a partir de este verano cuando cumpla los 18 años. Endrick acaparó todos los focos en su debut en el Bernabéu tras su exhibición, pero debía volver a Brasil corriendo para el vital encuentro del Palmeiras en las semifinales del Campeonato Paulista.

La presidenta del club, Leila Pereira, le había puesto un avión privado a su estrella para que regresara rápidamente a Sao Paulo para estar en el choque contra el Novorizontino. Y Endrick respondió como lo hacen los grandes. 48 horas y 8.000 kilómetros después, el joven de 17 años lideró a su equipo a una nueva final con un gol que desató la locura en el Allianz Parque.

La semana perfecta de Endrick

Corría el minuto 53 de partido cuando el Flaco López cabeceó un centro en el segundo palo para ceder de cabeza al 9 que entraba desde segunda línea. Endrick recibió en la frontal del área pequeña, bajó el balón y la mandó al fondo de la portería defendida por Jordi Almeida. Ese gol del internacional brasileño metía al Palmeiras en la final del Campeonato Paulista y permite a Endrick poner el broche de oro a una semana perfecta con goles en Wembley, Santiago Bernabéu y Allianz Parque.

Ahora el Palmeiras se enfrentará al Santos, que descendió a la Serie B del Brasileirao, en la final en busca del segundo título del conjunto de Sao Paulo. Endrick quiere despedirse del equipo que le ha visto crecer con un último servicio y un último título. El vigente campeón del Brasileirao quiere ganar también el Campeonato Paulista y cuenta con su estrella para doblegar al Santos a doble partido en una final cuyo primer asalto será este fin de semana.