Endrick impresiona al Real Madrid

Valdebebas se despertó este miércoles con una preocupación y una alegría. La primera era por el tobillo izquierdo de Eduardo Camavinga, que sufrió una torcedura de tobillo con Francia en el duelo contra Chile. Este pesar duró lo que tardaron en conocerse los resultados de la prueba, que confirmaron que sufría un esguince leve. La segunda, la felicidad, la provocó la actuación de Endrick en el estadio Santiago Bernabéu.

Endrick se estrenó en el estadio Santiago Bernabéu luciendo la camiseta de Brasil y tardando cinco minutos en celebrar un gol. Tras estrenarse con la pentacampeona del mundo en Wembley, su segunda diana la hizo en otro escenario único y, que además, será su casa a partir de la próxima temporada.

La impresión que se llevó el Real Madrid de su actuación fue más que positiva. «Tiene muchas cosas», aseguraban desde Valdebebas en el día después. En el club blanco están seguros de que han acertado. Nadie se atreve a pronosticar el techo que tendrá el delantero brasileño de tan sólo 17 años, pero lo que sí están seguros es que está preparado para que la próxima temporada sea jugador de la primera plantilla del conjunto blanco.

Endrick no fue titular, pero entró tras el descanso por Raphinha –que pasó sin hacer ruido– y tardó cinco minutos en conectar un disparo que acabó dentro de la portería de Unai Simón. El todavía jugador del Palmeiras, que hará las maletas rumbo a la capital española una vez cumpla la mayoría de edad en julio, aprovechó un rechace a la salida de un córner para batir al meta del Athletic.

Hay que cuidar al brasileño

No obstante, lo que tienen claras todas las partes, tanto el Real Madrid como Brasil, es que van a cuidar al máximo a Endrick. A pesar de su potencial y el futuro que parece que va a tener por delante, nadie quiere olvidar que tan sólo tiene 17 años y que se debe ir paso a paso con él.

Endrick aterrizará en Valdebebas a partir del 21 de julio, con la mayoría de edad cumplida. No lo podrá hacer antes. Su puesta en escena en la pretemporada dependerá de lo lejos que llegue Brasil en la Copa América, donde estará presente.

Dorival Junior, seleccionador brasileño, le destacó tras el encuentro contra España: «Es un chaval que promete mucho. Que viene aumentando su nivel desde hace tiempo. Ha sido el protagonista de los momentos finales del campeonato brasileño el año pasado, haciendo partidos decisivos y brillantes. Tenemos que cuidarle para que lo tengamos en el campo en los momentos más importantes y que siga siendo decisivo como ha estado siendo».

«Es un jugador que tiene una característica única, que es que en cada momento tiene el balón a su disposición para, con su colocación, movilidad y sensibilidad de área que tiene hacer daño. Es un jugador que si completa su formación podrá convertirse en un jugador que marque la diferencia», añadió.

El plan del Real Madrid con Endrick

Endrick no seguirá los pasos de Vinicius Junior y Rodrygo Goes. Ambos, antes de consagrarse en el primer equipo, pasaron por el Castilla, algo que no pasará con el delantero centro.

En el club blanco consideran que el joven de 17 años llega a Valdebebas con más poso que los dos anteriores. Sin ir más lejos, ya es internacional absoluto con Brasil, con el que ha marcado dos goles en menos tiempo de lo que necesitaron Pelé y Ronaldo para hacerlo siendo menores de edad, mientras que ninguno de los dos habían sido citados por la pentacampeona del mundo cuando aterrizaron en Valdebebas.

Vinicius llegó al Real Madrid en la temporada 2018-2019 y en ese primer curso jugó cinco partidos con el Castilla. De hecho, debutó antes con el segundo equipo madridista que con el primer equipo, con el que se estrenó un 29 de septiembre jugando 2 minutos el derbi madrileño contra el Atlético. Luego, llegó Solari y dejó para siempre el primer filial madridista para asentarse en el primer equipo.

Por otro lado, Rodrygo jugó tres partidos con el Castilla cuando llegó al Real Madrid. Como Vinicius, también debutó ante con el filial madridista que con el primer equipo. Su primer partido como jugador madridista fue frente al Langreo, mientras que con los mayores debutó contra Osasuna en el Bernabéu haciendo un gol. Nada de esto le pasará a un Endrick que llega igual de joven, pero con más kilómetros en la élite que sus compatriotas.