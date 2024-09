Endrick expande por Brasil la fiebre por su comparativa con Bobby Charlton

Cuando Endrick llegó al Real Madrid fue preguntado sobre qué jugadores eran sus referentes, los futbolistas en los que él se había fijado a lo largo de su corta carrera y de los que había tomado ejemplo. El delantero brasileño mencionó cinco entre los que se encontraba el que para muchos fue una sorpresa: Bobby Charlton. Sorpresa no porque la leyenda del Manchester United no tuviera calidad para colarse en la lista sino porque jugó en la década de los 60, algo que contrasta con los 18 años recién cumplidos del nuevo jugador del Real Madrid.

Para la gran mayoría fue muy llamativo que Endrick se fijase en un futbolista con el que le separa casi cinco décadas desde que se encontraba en activo. Desde entonces, el humor y el cachondeo por aquella respuesta se han apoderado del vestuario del Real Madrid donde llaman, de forma cariñosa, ‘Bobby’ al joven delantero carioca. Pero el apodo no queda ahí ya que durante estos últimos días hemos visto cómo en Brasil también muchos aficionados corean el nombre de ‘Bobby’ refiriéndose a Endrick y buscando su reacción.

Fue lo que ocurrió en el calentamiento previo al encuentro que enfrentó a la ‘canarinha’ con Ecuador y que acabó ganando la pentacampeona del mundo con un solitario gol de Rodrygo. Desde la grada comenzaron a cantar «Bobby Charlton, Bobby Charlton…» lo que desató la risa de Endrick que no dudó en tomarse con humor el cántico y en saludar a la afición brasileña.

🎥 – Endrick is enjoying his new nickname, «Bobby Charlton.» 😁😁pic.twitter.com/8xPvOisq5v — UF (@UtdFaithfuls) September 8, 2024

Endrick, carisma y calidad

No hay duda de que el delantero centro de 18 años se ha convertido en el nuevo ídolo de todo un país, que tiene depositadas muchas esperanzas en la figura de un ‘9’ que desde que no están Ronaldo Nazario y Adriano busca heredero ya que Fred no era un delantero de clase mundial. Por tanto, el tridente atacante que forman los madridistas Vinicius, Rodrygo y Endrick es el elegido para devolver a la ‘canarinha’ a lo más alto del olimpo del fútbol de selecciones.

Endrick también ha demostrado ya su valía en el Real Madrid. Solo ha jugado unos pocos minutos en tres partidos pero le ha servido para marcar su primer gol como madridista y para demostrar que tiene olfato de gol ya que ha disfrutado de ocasiones siempre que ha salido al terreno de juego, aunque solo hayan sido unos pocos minutos en el descuento. Ante el Valladolid fue capaz de marcar un gran gol con un disparo lejano con la pierna derecha, mientras que ante Las Palmas y Real Betis se las ingenió para buscar ocasiones de donde no las había aunque no pudo concretar ninguna de ellas en gol.

El delantero tiene carisma, se ha ganado ya al Bernabéu y ha hecho lo propio con buena parte de la hinchada brasileña. Su desparpajo provocó que marcara también en sus dos primeros partidos con la selección absoluta, contra Inglaterra en Wembley y ante España en el Santiago Bernabéu. Dos escenarios inmejorables para sumar sus dos primeros tantos con la camiseta de la pentacampeona del mundo.