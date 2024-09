Rodrygo vuelve a hablar del Balón de Oro: «Todo el mundo conoce mi indignación»

Rodrygo Goes sigue indignado al no haber sido nominado al Balón de Oro. La pasada semana se hizo oficial los 30 candidatos a llevarse este importante premio donde Vinicius Jr es el gran favorito. El delantero del Real Madrid, que se encuentra concentrado con la selección brasileña, ha concedido una entrevista donde habla de su situación actual en el conjunto blanco, donde da a entender que es un parche en las tres posiciones de ataque.

Sobre las nominación al Balón de Oro donde Rodrygo no está entre los 30 candidatos, el brasileño reconoce su enfado por ello: «Estaba molesto, creo que me lo merecía. No quiero menospreciar a los jugadores que están ahí, pero creo que tenía un lugar en los 30. Fue una sorpresa… Pero no hay mucho que pueda hacer, no soy yo quien decide estas cosas»

Y es que, nada más conocerse las nominaciones, Rodrygo difundió una imagen en Instagram en la que se reía de no estar entre los 30 candidatos después de una temporada en la que ganó la Liga, Champions, Supercopa de Europa y Supercopa de España. «Hice una publicación un tanto burlona. Ahora no hay mucho que decir. Todo el mundo conoce mi indignación. Todo el mundo me ha apoyado, tanto en la selección como en el Real Madrid. La gente me mandaba mensajes», reconoce el jugador brasileño.

Por otro lado, Rodrygo, en una entrevista para ESPN desde Brasil, da a entender que se considera un parche en las tres posiciones de ataque y que juega cuando falta algún compañero en alguna posición concreta: «A menudo, solo estoy llenando el hueco que falta en la delantera. ¿Falta alguien ahí?, pon a Rodrygo. ¿Falta alguien por la derecha?, Rodrygo. ¿Falta alguien como número 9?, Rodrygo. Eso es todo. Puede que me moleste un poco, pero soy un jugador de equipo», comenta el jugador del Real Madrid.

Rodrygo habla de sus inicios

Rodrygo, por otro lado, explica sus inicios en el Real Madrid: «Llegué como un niño y hoy soy un hombre. Llegué muy tímido, con mucha vergüenza. Ya me solté con la ayuda de todos los compañeros, de todas las personas del club, que hicieron sentir en casa. Tras un tiempo de adaptación que es normal, me siento totalmente en casa. Soy más maduro y estoy muy feliz».

Además, el ex del Santos confirma que su deseo es el de seguir defendiendo la camiseta del Real Madrid y seguir ganando títulos: «Pienso en ganar todos los títulos que ya he ganado varias veces. Es el mejor club del mundo y es lo que me motiva, estar todos los días a la altura del mejor club del mundo. Por esto me levanto todos los días para entrenar y para ser mejor»

Por último, Rodrygo habló Endrick y el ya famoso apodo de Bobby Charlton: «¡Ahora se ha convertido en Bobby! Ya no es Endrick. Se ha convertido en Bobby, eso es todo. No hay nada que hacer, si se enoja, es peor».