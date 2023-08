Endrick: «Estoy un poco triste por no estar jugando»

Endrick no pasa por su mejor momento como jugador del Palmeiras. Dos semanas más tarde desde su último partido, el joven delantero brasileño volvió a disfrutar de media hora sobre el terreno de juego donde no desentonó pese a su falta de rodaje y minutos. Tras el choque y la clasificación de su equipo a las semifinales de la Copa Libertadores, el futbolista fichado por el Real Madrid habló sobre su situación.

«Estoy agradeciendo a Dios, haciendo mi parte. No tengo ansiedad, no estoy enfadado por no estar jugando. Tuve una conversación con Abel. Él me tranquilizó. No tengo ansiedad por jugar o no jugar. Él dice que lo importante es trabajar», comentó Endrick.

Por otro lado, Endrick reconoció no estar pasando por su mejor momento, pero pone todo en «manos de Dios»: «Está en las manos de Dios. No tengo tiempo de reclamar por la vida, solo agradezco por mi tiempo de vida en la tierra. Hago lo que me gusta que es jugar al fútbol. Estoy entrenando, buscando mi espacio. Estoy un poco triste por no estar jugando pero tengo que controlar un poco eso».

Pero sus invocaciones a Dios no quedan ahí y mantiene su esperanza en él: «Solo agradecer a Dios porque él es quien está conmigo todos los días, todas las noches. Si pudiese pediría a la prensa que no esté hablando, pero es lo que los jugadores vivimos. La vida fuera es crucificante. Voy a continuar entrenando y jugando. Podéis enfadaros conmigo pero voy a hablar de Dios, voy a transmitir su palabra a todo el mundo».

Habla su entrenador

Abel Ferreira trató de evitar el tema y dar normalidad a la situación de futbolista de tan sólo 17 años: «Todos nosotros en la vida tenemos momentos de gran inspiración y otros momentos en los que tenemos que saber lidiar con las frustraciones. Todo lo que hago aquí es para que él trabaje porque cuando vaya al otro lado va a empezar todo de cero. Él puede marcar aquí 20 goles o puede no jugar más, que cuando vaya al Real Madrid empezará todo de cero»,