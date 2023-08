Alaba vuelve a decir «no» a Arabia Saudí

Arabia Saudí no se cansa de tentar a grandes jugadores para seguir llenando de figuras su campeonato. Cristiano Ronaldo comenzó un camino que han seguido Benzema, Neymar, Mané o Fabinho, entre otros. La llegada más llamativa ha sido la de Gabri Veiga, por juventud y proyección. No obstante, los saudís todavía no han parado, ni tienen pinta de hacerlo, y siguen tentando posibles objetivo. Uno de ellos ha sido David Alaba, que este verano ha recibido varias propuestas interesantes para hacer las maletas y dejar el Real Madrid, pero el austriaco tiene muy claro que no se moverá del conjunto blanco por el momento.

Arabia Saudí ha tentado durante todo el mercado a David Alaba con ofertas suculentas tanto para el jugador como para el club blanco. El central hubiese visto como su salario mejoraba notablemente si hubiese aceptado alguna de las propuestas que ha recibido y de las que el Real Madrid era plenamente consciente. Y es que, desde Arabia, le ofrecían un salario de unos 25 millones de euros. Una cantidad que superaría notablemente el sueldo que tiene en la entidad blanca, que ronda los 9 kilos.

Además, el Real Madrid también habría recibido una cantidad cercana a los 40 millones de euros por aceptar la oferta que dejaba marchar a Alaba. No obstante, ni el club quería dejar salir al austriaco y, lo que es más importante, el defensa, siguiendo el camino de Modric, tenía claro que no se iba a dejar encandilar por los millones diciendo «no» al fútbol saudí.

El papel de Alaba esta temporada tiene que ser el de jugador capital dentro del equipo. Tras la lesión de Eder Militao, que le tendrá siete meses en el dique seco, le obliga a asumir los galones de la defensa. A sus 31 años, no tiene el más mínimo problema de tirar de jerarquía para ser uno de los líderes de los de Ancelotti.