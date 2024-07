Endrick: «Desde pequeño estoy enamorado del Real Madrid, mi sueño era este»

Endrick acudió a la espectacular rueda de prensa del Estadio Santiago Bernabéu para sentarse, ser introducido en primer lugar por Emilio Butragueño, y después comenzar el turno de preguntas por parte de los periodistas nacionales e internacionales. Y hablando de internacional, el futbolista de la canarinha, se expresó largo y tendido sobre sus motivaciones, las ganas que siente por vestir la camiseta blanca, sus ídolos y demás temas por los que fue preguntado en el que ya es el día más importante de su vida.

«Estoy muy feliz. Es un sueño desde pequeño estar aquí. Estar jugando en el Real Madrid y en esta ciudad maravillosa. Se lo agradezco a Dios, que es el único que sabe por lo que he pasado», comenzó diciendo el futbolista del Real Madrid.

«No estaba en mis planes, pero como he dicho desde pequeño amo el Real Madrid. Vine a Madrid por Cristiano Ronaldo. Hace años estuve buscando a mis ídolos y desde pequeño estuve enamorado y alucinado con el Real Madrid. No quería llorar pero me ha salido del alma», comentó sobre sus lágrimas durante la presentación.

«Se lo agradezco mucho a Dios. Estoy muy contento porque quiero que mi familia sea feliz. Desde hace un tiempo quiero que ellos sean felices. Ver a mi padre y mi madre llorando me ha tocado, porque es un sueño también de ellos», dijo sobre su familia.

«Eder (Militoa), Vini y Rodry me han ayudado mucho. Me han hablado del Real Madrid porque estaba llegando el momento. Me han hablado de los partidos, los entrenamientos… Voy a hablar más con ellos y espero que tengamos una amistad fuerte en el Real Madrid», prosiguió sobre los consejos de sus compañeros.

«Desde pequeño estoy enamorado del Real Madrid. Mi sueño era este y no quería nada más. Cuando comenzaron las negociaciones, preguntaba a mi padre si el Madrid estaba en ellas. Sólo me ha importado el Real Madrid. Siempre he soñado jugar aquí», continuó.

Endrick habla del Bernabéu

«Estoy muy feliz porque no me esperaba tanta gente. Acabo de llegar y me han recibido muy bien tantas personas. Todo el mundo ha gritado mi nombre. Estoy muy agradecido por todo».

«Quiero que mi familia esté feliz. No ocuparme de la presión. Si marco, la felicidad se va a marcar en su cara. Sinceramente quiero que sean felices. Me gusta mucho la paella. Todavía me estoy adecuando a la comida española», dijo sobre la comida española. «Estoy alucinado con el día de hoy. Ha sido una locura. He hecho todas las pruebas de salud, estoy feliz, he firmado el contrato, estoy aquí… Estoy muy feliz. Me gustaría disfrutar del día de hoy».

«Estoy muy feliz aquí. Estoy seguro de que voy a aprender de todos estos jugadores con los que voy a jugar. Estoy centrado en aprender y ayudar a mis compañeros».

Comparación con Vinicius

«Vini y Rodrygo vinieron con 18 años y yo también. Creo que cada uno tiene su vida. Lo que importa es estar aquí en el Real Madrid. Y vamos a hacer todo lo que haya que hacer para ganar títulos», dijo Endrick sobre su compañero de equipo y selección. «Estoy muy tranquilo y muy feliz. Estoy deseando poder jugar en el Real Madrid y ayudar al equipo, que es lo más importante», añadió.

El brasileño no se cansó de relatar su ilusión y sus ganas por jugar con la camiseta blanca: «Después de hoy, estoy muy contento y feliz. Espero poder ayudar al Real Madrid ya sea marcado o asistiendo de la manera en la que sea para ayudar al equipo. Espero marcar goles y dedicárselo a los hinchas».