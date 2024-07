Endrick celebra su fichaje por el Real Madrid: «No puedo estropearlo, es un regalo de Dios»

Endrick será una de las grandes figuras del Real Madrid la próxima temporada. A ocho días de cumplir los 18 años, una vez acabe las vacaciones se incorporará por primera vez a la disciplina blanca. El joven jugador brasileño, que viene de jugar la Copa América (eliminado en cuartos de final), afrontará en Madrid un reto tan exigente como ilusionante.

Para ello, Endrick ha tenido que hacer varias promesas y sacrificios, sobre todo en el plano personal, con una familia humilde que trabajó mucho para que él triunfara. «Aunque fue difícil en ese momento, mis padres se aseguraron de que fuera feliz. Estaban luchando para darme lo mejor. Hoy simplemente les agradezco el esfuerzo que han realizado», cuenta el nuevo jugador del Real Madrid. Endrick desvela que «gracias a Dios cumplí mi promesa y pude ayudar a mi familia. ¡Ahora comemos lo que queremos!».

«Todo esto se lo debo a este regalo que recibí. Fue Dios quien me dio este regalo. Así que debo preservarlo y mantenerlo. No puedo estropearlo, no puedo extraviarme. Debo hacer cosas buenas para recompensarle por su generosidad», añade Endrick.

«Ya he estado en Madrid dos veces. Descubrí el estadio Santiago Bernabéu, pude conocer a Carlo Ancelotti y ver las caras de mis futuros compañeros», cuenta Endrick, quien reconoce que «hablé con Camavinga y Tchouaméni» y «son geniales»: «Decirme a mí mismo que pronto estaré entrenando con ellos es maravilloso. No veo la hora de vivir en Madrid, de experimentar una nueva cultura, no veo la hora de comer jamón».

Endrick tiene ganas de jugar en el Real Madrid

Por supuesto, para Endrick la principal referencia es Vinicius: «Me ayudará a integrarme, es un jugador extraordinario». Y sobre compartir vestuario con Mbappé (los dos llegan a la vez al Real Madrid), el brasileño explica en una entrevista en L’Equipe que con su llegada el Real Madrid «parece un equipo de videojuego». Endrick reconoce que Kylian «nunca deja mi equipo en FIFA» y se pregunta que «quién no estaría feliz de tenerlo en su equipo»: «Me gusta su velocidad, su técnica, su derechazo cuando pretende abrir el pie, pero lo cierra en el último momento».

Eso sí, un ilusionado Endrick recuerda que «Mbappé no será el único crack» en el Real Madrid y especifica, en esa entrevista en L’Equipe, que «espero que seamos un grupo de amigos»: «En el campo, cuando tienes la velocidad de Mbappé, el regate de Vinicius, el talento de Rodrygo, las inspiraciones de Bellingham, la técnica de Modric… es la mezcla perfecta. Espero hacer historia en este club».

Además, el próximo jugador del Real Madrid desveló la anécdota de su nombre, que por poco no fue… ¡Di Stéfano!: «Todo empezó antes de que yo naciera. Mi padre quiso llamarme Di Stéfano, pero mi madre se negó. Habría sido divertido, ¿verdad?».

La historia del madridista Endrick viene de lejos. «Recuerdo una jornada de detección organizada en Brasilia por la Fundación Real Madrid (en julio de 2016). Con otro joven ganamos un viaje a España que nunca se realizó. Mi padre todavía tiene una fotografía y un diploma enmarcado. Pero estas son señales de que este matrimonio debería realizarse».