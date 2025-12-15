El emotivo mensaje de Valdepeñas tras su debut con el Real Madrid: «Desde niño soñaba con este momento»

Víctor Valdepeñas ha publicado un mensaje en Instagram después de cumplir su sueño de debutar con el Real Madrid. Ante las bajas en defensa, sobre todo en el costado izquierdo, Xabi Alonso tiró del canterano para ocupar la demarcación de lateral izquierdo. Lo hizo de inicio y jugó 78 minutos en su primer partido con el primer equipo.

«Desde que era un niño soñaba con este momento. Ayer ese sueño se hizo realidad, debutar en la Liga con el Real Madrid», comienza diciendo Valdepeñas tras estrenarse con el equipo de su vida este domingo en Mendizorroza. El futbolista del Castilla cuajó una gran actuación en su debut con el Real Madrid. Salió al campo como si llevara toda la vida jugando en Primera.

«Agradecer infinitamente a mi familia y amigos por su apoyo incondicional, además de mis entrenadores y cuerpo técnico por la confianza, las oportunidades y el apoyo que me han dado todos estos años y que han hecho que esto sea posible. Ahora, con ganas de seguir mejorando y disfrutando de momentos así», concluyó Valde en el post publicado en su perfil oficial de Instagram.

El sueño de aquel niño que llegó al Real Madrid en 2018 se ha hecho realidad. Desde que ingresó en el Infantil B, Valde sólo tenía una meta: llegar al primer equipo del Real Madrid. Las bajas de Fran García y Álvaro Carreras por sanción y Ferland Mendy por lesión, provocaron que Xabi tuviera que echar mano de la cantera para completar su defensa frente al Alavés. Valdepeñas fue el elegido para ese costado izquierdo junto a Rüdiger, Asencio y Valverde en el once, y cumplió con lo que el técnico le había pedido.