La emotiva felicitación de Mbappé a Sergio Ramos en su cumpleaños: «Te echo de menos»

Hoy, 30 de marzo, es un día muy especial para Sergio Ramos porque cumple 38 años y lo hace vistiendo la camiseta del Sevilla, el equipo que le vio crecer y formarse como futbolista, y con un mensaje muy especial de su amigo Kylian Mbappé. El camero y el delantero francés hicieron muy buenas migas durante el paso del español por el Paris Saint Germain, y ahora le ha querido mandar una felicitación muy emotiva a través de redes sociales donde asegura que le echa de menos.

En la publicación, Mbappé se rinde a Sergio Ramos al que menciona en una historia de Instagram junto a una corona de un rey, la cual acompaña con un mensaje en perfecto castellano: «Feliz cumpleaños, hermano. Lo mejor para ti siempre. Te echo de menos». Durante las dos temporadas que estuvo el ex del Real Madrid en el conjunto de la capital de Francia ambos futbolistas forjaron una buena amistad, tanto es así que en varias ocasiones viajaron juntos a Madrid para pasar unos días junto a Achraf Hakimi, otro ex del cuadro madridista.

Mbappé reconoció que echa de menos a su amigo, aunque eso se podría acabar el curso que viene en caso de fichar por el Real Madrid. Si el delantero, como todo parece indicar, acaba recalando la próxima temporada en el conjunto de Carlo Ancelotti y Ramos sigue en el Sevilla, ambos futbolistas se podrían ver las caras pero esta vez como adversarios y no como compañeros.

Todo apunta a que el futuro de Kylian pasa por el Santiago Bernabéu, un fichaje que ya estaría cerrado pero que el futbolista no quiere anunciar hasta que no termine la andadura del PSG o el Real Madrid en la Champions League. Mientras exista la posibilidad, por mínima que sea, de ver un enfrentamiento entre estos dos equipos, Mbappé prefiere mantenerse en silencio y no comunicar ninguna decisión sobre su futuro.

MVP Sergio Ramos

Además de la felicitación de su amigo Mbappé, Sergio Ramos ha celebrado su 38 cumpleaños a lo grande, con un gol que ha valido la victoria del Sevilla en un campo siempre complicado como es el Coliseum. El tanto tempranero del central sevillista fue suficiente para que los de Quique Sánchez Flores se llevaran la victoria en un gran partido del camero, muy activo en defensa para evitar las internadas de los delanteros. Y si pasaban estaba Nyland para frenarlos.

Su gran actuación llevó al 4 a coronarse como MVP del partido. Además, estos tres puntos saben a gloria a un Sevilla que mantiene la ventaja con el descenso tras la victoria del Cádiz ante el Granada este viernes. Los hispalenses tenían una dura prueba contra el Getafe pero la sacaron adelante, eso sí con algo de sufrimiento, para mantener los seis puntos de distancia con respecto al cuadro gaditano. Día redondo para Sergio Ramos que una vez más volvió a demostrar que la edad sólo es un número y que él se encuentra cada día más joven. El camero marcó y dio un triunfo muy importante a los suyos. El rey, como le puso Mbappé, se volvió a poner la corona y llevó al Sevilla en volandas en su 38 cumpleaños.