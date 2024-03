Mbappé: «¿Las palabras de Tchouaméni? Ahora me verán más a menudo»

Kylian Mbappé volvió a salir a rueda de prensa antes del partido entre Francia y Chile. El todavía jugador del Paris Saint-Germain echó más leña al fuego sobre su futuro y matizó las palabras de Tchouaméni este fin de semana donde daba por hecho su fichaje por el Real Madrid a partir de la próxima temporada.

«¿Qué piensan los españoles de las actuaciones de Mbappé?», le preguntaban a Tchouaméni. «Creo que son conscientes del jugador que es. Aunque en mi opinión cuando lo vean diariamente ya sea en entrenamientos o en partidos se darán un poco más cuenta de su grandeza como jugador», opinó el futbolista del Real Madrid dando por hecho el fichaje.

Y a esas palabras del futbolista del Real Madrid no dudó en responder el todavía futbolista del Paris Saint-Germain: «Hablaba de mí Yo jugué contra la Real Sociedad, vamos a jugar contra el Barça. Si pasamos, también podremos jugar contra el Atlético de Madrid. Me verán más seguido»

Francia jugará en el Vélodrome de Marsella, estadio del equipo que es eterno rival del PSG y donde el ’10’ ha sido pitado varias ocasiones. «Durante la mayor parte de mi carrera, he venido aquí como rival. Como jugador de la selección francesa, va a ser genial jugar aquí. Hay un gran ambiente. Es uno de los estadios más calientes que hay. Dan ganas de hacer un buen partido», comentó el capitán de Les Bleus.

Por otro lado, Mbappé también habló de las críticas recibidas por la derrota ante Alemania: «Es nuestra vida que nos critiquen, sobre todo a los jugadores importantes. Es cierto que teníamos que hacer un partido diferente. El partido ya terminó y mañana queremos reaccionar. Tenemos que darnos cuenta de que lo que hicimos no fue suficiente».

Sobre los silbidos que pueda recibir en el Vélodrome: «Voy a concentrarme en mi juego y no importa cómo me reciban. Entenderé si me silban, hay un Clásico (Marsella-PSG) el domingo. No cambiará mi forma de jugar. Pero si no me silban, estaré gratamente sorprendido».

El legado de Mbappé en Francia

«Ha pasado tan rápido y al mismo tiempo he vivido tantas cosas. Tengo las mismas ganas que el primer día. Siempre he querido desempeñar un papel importante en la historia de la selección francesa. Creo que estoy en el buen camino. Todavía quedan grandes partidos».

Además, el capitán de la selección pide a la afición que no piten a los jugadores: «Nada que ver con mi situación personal. Estoy orgulloso de jugar en la selección francesa. Siempre quiero jugar, incluso a nivel de club. Quiero estar siempre listo. Así es como te conviertes en uno de los mejores. Si el seleccionador me pone, claro que quiero jugar».

Y el ’10’ incidió en la falta de liderazgo ante Alemania: «No creo que fuera suficiente. Ha faltado liderazgo, eso está claro. Pero nos superaron en muchos aspectos. Son indicadores, aunque sea un partido amistoso. Nos toca reaccionar para no crear dudas en el equipo que no existen en este momento».

Este fin de semana, Mbappé ya habló sobre cuándo tomará la decisión de anunciar su salida. Pese a tenerlo todo cerrado ya con el Real Madrid, el delantero francés sigue jugando al despiste a la espera de que se decidan todos los títulos en el PSG. Este fin de semana llevó a cabo una entrevista en Telefoot y hablaba de la Eurocopa como fecha límite para anunciarlo: «Las personas estarán al corriente. Llegaré a la próxima Eurocopa con la conciencia tranquila y con la certeza de poder hacer grandes cosas».