Tchouaméni da por hecho el fichaje de Mbappé: «Cuando lo vean diariamente en España…»

Tchouaméni es uno de los mejores amigos de Kylian Mbappé en el vestuario de Francia y el futbolista del Real Madrid ha tenido unas bonitas palabras para el aún jugador del PSG. Incluso ha tenido un desliz que rápidamente se ha convertido en viral en las redes sociales. Y no es para menos, porque el centrocampista deja claro en sus palabras que en España pronto verán al de Bondy «diariamente».

Todo ha ocurrido en una entrevista que Tchouaméni ha realizado a medios franceses durante la concentración de la selección gala. Ahí, el jugador del Real Madrid fue cuestionado sobre la impresión que tienen los aficionados de las recientes actuaciones de Mbappé tanto con el PSG como con las selección.

«¿Qué piensan los españoles de las actuaciones de Mbappé?», fue la pregunta realizada por el periodista a Tchouaméni y el centrocampista no pudo evitar tener un desliz que ya se ha convertido en viral.

«Creo que son conscientes del jugador que es. Aunque en mi opinión cuando lo vean diariamente ya sea en entrenamientos o en partidos se darán un poco más cuenta de su grandeza como jugador», opinó el futbolista del Real Madrid dando por hecho un fichaje que parece más que cantando.

🚨💣 TCHOUAMÉNI (Mbappé): "Creo que son conscientes del jugador que es, pero cuando le vean a diario, ya sea entrenando o en partidos, se darán cuenta de su grandeza como futbolista". 📹 @telefoot_TF1 (traducido por @HdeHelena_RM)pic.twitter.com/gUkUq96WkZ — SrNaninho (@SrNaninho) March 24, 2024

Tchouaméni y el fichaje de Mbappé

No es la primera vez que Tchouaméni ha opinado sobre el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. La más importante fue la tarde en la que el PSG filtró que la estrella de Bondy no continuaría la próxima temporada en el Parque de los Príncipes.

Tras confirmarse que la estrella gala no renovaría su contrato, tal y como había asegurado el pasado verano, el jugador del Real Madrid respondió con un emoticono de «palomitas» en su perfil oficial de las redes sociales. Una reacción que se convirtió en viral por la buena relación que mantienen ambos.

Semanas más tarde, y después de que Eduardo Inda confirmara en exclusiva el fichaje de Mbappé por el Real Madrid en OKDIARIO, Tchouaméni volvió a hablar sobre su compañero de selección. «¿Mbappé? No estaba al tanto de su partida. Estaba durmiendo la siesta, me desperté y ¡bam Twitter, palomitas!», admitió con ironía el centrocampista madridista tras un partido del Real Madrid. «Ahora ya lo sé, pero no sé más sobre este tema. ¡Voy a preguntarle al presidente si quiere venir a hablar contigo!», dijo hace unas semanas el jugador francés.

Mbappé y la Eurocopa

Kylian Mbappé habló el pasado viernes sobre su futuro y dejó claro en la rueda de prensa previa del Alemania-Francia que anunciará su decisión antes de la Eurocopa.

«Estaré centrado en la selección de Francia cuando llegue la Eurocopa. Creo que para entonces ya estará resuelto», afirmó el futbolista de Bondy que también ha dejado claro que quiere disputar el torneo del próximo verano con Francia con la «conciencia tranquila».

Rothen, ex del Mónaco, y ahora comentarista en RMC, quiso traducir las palabras de Mbappé en rueda de prensa y explicar los motivos que llevan a la estrella gala a no desvelar su futuro. «Lo anunciará antes de la Eurocopa. Lo anunciará cuando el PSG sea eliminado de la Champions o si el Real Madrid queda eliminado de la Liga de Campeones contra el Manchester City (en cuartos) o en semifinales», dijo.