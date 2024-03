Tchouaméni explica su reacción al fichaje de Mbappé: «Ahora ya lo sé…»

Aurélien Tchouaméni, tras la clasificación del Real Madrid a los cuartos de final de la Champions League después de empatar a uno contra el RB Leipzig en el Santiago Bernabéu, atendió a los medios de comunicación franceses y habló sin tapujos de Mbappé, su salida del PSG y su futuro inmediato.

El centrocampista del Real Madrid fue preguntado sobre un emoticono que publicó en sus redes sociales cuando se conoció que Mbappé dejaría el PSG a final de temporada. Tchouaméni publicó un emoticono con dos cubos de palomitas en sus redes y estas desataron la locura con el futuro de la estrella gala.

«¿Mbappé? No estaba al tanto de su partida. Estaba durmiendo la siesta, me desperté y ¡bam Twitter, palomitas!», admitió con ironía el centrocampista madridista tras el encuentro en el Santiago Bernabéu. «Ahora ya lo sé, pero no sé más sobre este tema. ¡Voy a preguntarle al presidente si quiere venir a hablar contigo!», sentenció Tchouaméni en la zona mixta a la conclusión de un partido en el que los de Ancelotti sufrieron más de la cuenta ante el Leipzig.

La amistad de Tchouaméni y Mbappé es conocida por todos. Ambos jugadores coinciden en la selección francesa y jugarán juntos a partir del 1 de julio en el Real Madrid, tal y como adelantó Eduardo Inda. La estrella de Bondy, según avanzó el director de OKDIARIO, firmará un contrato de cinco temporadas y tendrá un salario de alrededor de 15 millones netos por temporada, justo en la escala salarial de Vinicius y un Bellingham que verá subidos su emolumentos.

Tchouaméni y Mbappé

Tchoauméni y Mbappé tienen una gran relación y el futbolista del Real Madrid fue de los primeros en felicitar a la estrella francesa después de su exhibición ante la Real Sociedad que valió para sellar el pase a los cuartos de final de la Champions.

«Ojalá nos encontremos más adelante en el torneo… felicidades, hermano», escribió Tchouaméni minutos después el partido disputado el pasado martes en Anoeta.

Mbappé, al igual que Tchouaméni, ya está clasificado para los cuartos de final de la Champions League. En su última temporada como jugador del PSG, la estrella francesa eliminó a la Real Sociedad con un contundente doblete en San Sebastián. A la espera del sorteo de cuartos, ambos jugadores podrían enfrentarse por última vez antes de ser compañeros en el Real Madrid a partir del 1 de julio.