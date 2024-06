La emotiva despedida de Vinicius Tobias del Real Madrid

El Real Madrid y Vinicius Tobias separan sus caminos tras dos años. El periplo del lateral brasileño en el club blanco llega a su fin después de que los madridistas hayan desechado ejercer la opción de compra de diez millones de euros que estaba estipulada en el contrato de cesión desde que el futbolista llegara procedente del Shakhtar. «¡Ha llegado el momento de decir hasta luego!», comenzaba el mensaje de despedida del carioca que evitaba cerrar la puerta de forma definitiva a un posible regreso a Chamartín.

El Real Madrid vio en el brasileño una gran oportunidad de mercado tanto por el potencial de Vinicius Tobias como por la necesidad de ir explorando posibles sustitutos de Carvajal y Lucas Vázquez en el lateral derecho. La guerra que se inició entre Ucrania y Rusia facilitó que el joven pudiera llegar cedido al equipo blanco con una opción de compra que, finalmente, no ha ejercido debido a que la proyección del jugador no ha sido tan buena como se pensaba en un momento.

«Fueron dos lindos años de mucho aprendizaje, experiencia y crecimiento. Al cuerpo técnico, directivos y compañeros, mi eterna gratitud. Solo agradecer la oportunidad de vestir esta camiseta. Volveremos a vernos, Madridistas», continuaba el jugador que no ha podido cumplir su sueño de formar parte de la plantilla dirigida por Carlo Ancelotti.

Vinicius Tobias no ha despuntado

El lateral llegó directamente al Castilla, que ha sido su hábitat desde que aterrizara en Madrid aunque ha estado a caballo entre el filial y los entrenamientos con el primer equipo, con el que llegó a debutar. Fue el pasado 6 de enero, día de Reyes, cuando el brasileño actuó desde el inicio en el duelo de Copa del Rey contra la Arandina, un encuentro que acabó ganando el Real Madrid por 1-3.

Con el filial ha disputado 61 partidos y cinco en la Youth League con el Juvenil A. En sus participaciones, ha conseguido dar 14 asistencias pero no ha logrado marcar ningún gol a pesar de su constante presencia en campo rival y su carácter meramente ofensivo.

Por tanto, el Real Madrid tendrá que seguir buscando en el mercado a un lateral derecho joven con proyección que pueda ser digo sucesor de Carvajal y Lucas Vázquez en la banda derecha del Santiago Bernabéu. Según la política de fichajes del club en los últimos tiempos, el candidato perfecto debe aunar juventud, potencial y sentimiento madridista. No obstante, el club no quita el ojo a los laterales derechos que están surgiendo en la cantera. En varios de ellos tienen puestas muchas esperanzas.

Aun así, no es prioridad en la planificación del Real Madrid reforzar esa posición a no ser que aparezca una opción de mercado irrechazable, como puede ocurrir con Alphonso Davies en el flanco izquierdo. A Carvajal y Lucas aún les queda cuerda para rato y no preocupa en exceso la contratación de un posible recambio. Salvo sorpresa, tras las llegadas de Mbappé y Endrick todos los esfuerzos en el mercado están centrados en conseguir el fichaje de Yoro para cubrir la vacante que va a dejar Nacho en el centro de la defensa. Lo de Davies, si puede hacerse este verano se hará y, si no, llegaría libre el próximo año.