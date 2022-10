Emilio Butragueño será nombrado Leyenda del premio Golden Foot

Gran reconocimiento internacional para Emilio Butragueño. El exjugador del Real Madrid y actual director de Relaciones Institucionales del club blanco será nombrado Leyenda del premio Goolden Foot, un reconocimiento que recibirá el próximo 21 de diciembre durante la ceremonia que tendrá lugar en el Fórum Grimaldi de Montecarlo.

«El nombre de Emilio Butragueño estará asociado para siempre al Real Madrid, club donde fue delantero durante más de 10 años. Su apodo, el ‘Buitre’, es conocido en todo el mundo y encaja a la perfección con su hambre de gol. Su vitrina está repleta de grandes éxitos individuales y colectivos. Un campeón sobre el césped y fuera de él, tan grande que el Real Madrid le nombró responsable de relaciones internacionales, cargo que ha desempeñado con extrema diligencia y profesionalidad desde 2009», destacó la organización del Golden Foot en un comunicado.

#EmilioButragueno is the second legend selected by the #GoldenFoot committee: #Elbuitre is a great icon of the #RealMadrid and of the #SpanishNationalTeam. He will put his footprint on the Promenade of Champions in #montecarlo @realmadrid @ButraguenoRM https://t.co/Y6UTSRC2yH

— GOLDEN FOOT AWARD • Monaco (@GoldenFootMC) October 11, 2022