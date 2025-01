Una dura jornada de reflexión: jugadores señalados y Ancelotti cuestionado

El día uno post goleada del Barcelona en la final de la Supercopa de España, que se celebró en Yeda, no ha sido sencillo en el Real Madrid. El viaje de regreso a la capital de España fue tenso. No había motivos para las risas o las bromas. La expedición madridista era plenamente consciente de que lo que había pasado en Arabia Saudí era una de esas derrotas que pasan factura. Que dejan víctimas.

El Real Madrid se montó en su avión y puso rumbo a casa con la preocupación a flor de piel. Lo que había pasado en la final de la Supercopa de España era tremendamente grave. Un 2-5 que pudo ser mucho peor si el Barcelona no se hubiese quedado con 10 jugadores en la segunda mitad, momento en el que los de Flick levantaron el pie y se dedicaron a defender, y los de Ancelotti, simplemente, no pudieron.

En el día después, los jugadores han descansado y el club reflexionado. La cúpula madridista ha llegado a varias conclusiones. La primera ya la sabían: el equipo tiene agujeros dentro de la plantilla. Uno en el lateral derecho, otro en el centro de la defensa, y falta un jugador que aporte fútbol en la medular, justo lo que hacía Kroos y que decidieron no reemplazar.

Hubo jugadores que salieron muy mal parados de cara, sobre todo, al futuro, puesto que ahora no se van a tomar decisiones. Lucas Vázquez, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio, está cada vez más cerca de estar vistiendo la camiseta del Real Madrid en los últimos meses. Otro que salió tocado es Tchouaméni. El galo perdió por primera vez jugando de central, pero los errores que cometió fueron grotescos.

Otros futbolistas también están siendo apuntados en el día después. Uno de ellos es Vinicius, que fue sustituido en la segunda mitad ya que su partido estaba siendo pobre.

Y, obviamente, salió tocado Ancelotti, que regresa a la casilla de salida, esa en la que estaba en el mes de noviembre. El italiano estuvo francamente mal a la hora de preparar el partido y sirvió en bandeja la victoria al Barcelona. Una vez más, fue superado por Flick en todos los aspectos del juego.

Ahora, Ancelotti sabe que no debe fallar, pero no está cuestionado. Nadie tomará decisiones en caliente con el entrenador italiano, ni muchísimo menos, aunque sabe que no se puede permitir más errores. Un gran batacazo sí puede ser el definitivo. Por ello, este mes de enero, donde el Real Madrid juega Champions, Liga y Copa, toma una relevancia superlativa.

Solari no entra en los planes… de momento

Como ha contado OKDIARIO , si en algún momento el Real Madrid tomase la decisión de cesar a Ancelotti , el elegido para sustituir al italiano sería Santiago Solari . El argentino es un hombre fuerte dentro del organigrama del club blanco y, de tener que hacerlo, asumiría por segunda vez este reto.

Hay que recordar que Solari ya fue el entrenador del primer equipo en 2018, tras la destitución de Julen Lopetegui. El argentino dirigió a los blancos en 32 encuentros. Los cuatro primeros fue interino, pero tras ganarlos todos, la entidad le ratificó. No terminó la temporada y fue cesado el 11 de marzo. Su lugar lo ocupó Zidane.