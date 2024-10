El doctor De la Varga desvela cómo es la compleja operación de Carvajal y el tiempo de recuperación

Dani Carvajal será operado este viernes de su triple rotura en la pierna derecha. El lateral del Real Madrid sufre una rotura del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento colateral externo y rotura del tendón poplíteo en su pierna derecha. OKDIARIO ha contactado con el doctor Vicente de la Varga, director del Centro Avanzado de Medicina Deportiva (CAMDE), para conocer cómo es la lesión del internacional español, cómo es la operación tan compleja a la que se someterá y su recuperación.

El futbolista del Real Madrid se lesionó el pasado sábado tras un choque con Yeremy Pino en la última jugada del encuentro frente al Villarreal. Carvajal fue a despejar un balón, mientras que el jugador del conjunto castellonense iba a evitarlo. Con la pierna en el aire, el delantero del Submarino se puso entre medias y el madridista acabó metiendo su pierna entre el cuerpo de su rival. Esa acción provocó que la rodilla se le fuera hacia dentro, haciéndole un feo gesto.

Los gritos de dolor de Carvajal enmudecieron al Santiago Bernabéu y congelaron los corazones de todos los aficionados. Los peores pronósticos se confirmaron poco después de que el jugador se marchara llorando y como cuenta el doctor De la Varga «es una lesión grave, muy grave, y con un pronóstico incierto». El director de CAMDE explica que «el complejo posterolateral de la rodilla es quizás la zona más compleja y menos comprendida de la rodilla, por lo que un conocimiento profundo de su anatomía es crucial para poder hacer una reconstrucción lo más anatómica posible, y conseguir que funcione correctamente».

«Este complejo se haya formado por el ligamento lateral externo, el tendón poplíteo y el ligamento poplíteo peroneo, que son los estabilizadores primarios para evitar que la rodilla se vaya hacia dentro, en varo, y que la tibia rote hacia fuera. Colabora también con los ligamentos cruzados para evitar que la rodilla se desplace en sentido anteroposterior», añade De La Varga.

Por otro lado, el prestigioso doctor señala que este complejo posterolateral de la rodilla «aisladamente se rompe en menos del 30% de los casos, y su lesión suele venir acompañada de la rotura del cruzado anterior, generalmente al realizar un movimiento de hiperextensión forzada de la rodilla junto a una rotación interna brusca. Justo el movimiento que realizó Carvajal al golpear el muslo de Yeremy Pino. La fuerza lesional, como si de un hacha se tratase, entra por el ángulo posteroexterno de la rodilla, rompiendo todas las estructuras que encuentra, para salir por el centro rompiendo el cruzado anterior».

¿En qué consiste la operación?

El doctor Vicente De la Varga cuenta que el tratamiento requerido para esta lesión «evidentemente, es quirúrgico, y se debe realizar antes de 3 semanas, para que se mantengan las referencias anatómicas de las estructuras». No obstante, el director de CAMDE, especialista en Traumatología Deportiva y Cirugía Ortopédica, revela que es una operación complicada porque «no se trata de reparar, es decir, coser los extremos de los ligamentos rotos, no funcionaría, se trata de reconstruir, de crear nuevos ligamentos con tendones extraídos de otras zonas. De ahí la complejidad».

«Cuando operamos un cruzado usamos como injerto el tendón rotuliano o los tendones de la pata de ganso, pero en este caso hay que reconstruir también el ligamento lateral externo, lo que requiere un injerto adicional. Con frecuencia no es posible obtenerlo del mismo jugador y hay que usar uno de donante, generalmente uno de tendón de Aquiles», asegura el doctor De la Varga sobre la operación de Dani Carvajal.

«Además, hay veces que casi toda la cirugía se puede hacer por artroscopia, pero en la mayoría de los casos el destrozo es tan grande que el cruzado se hace por artroscopia, lo que significa menor agresión y menos problemas de cicatrización, pero las estructuras posteroexternas hay que reconstruirlos mediante cirugía abierta, lo que implica mucha mayor agresión y riesgo de adherencias que limiten la movilidad», agrega.

Plazos de recuperación de Carvajal

De la Varga detalla también los tiempos de recuperación de Carvajal para volver a los terrenos de juego. El doctor cuenta que la recuperación de esta lesión tiene un gran hándicap, que «está en que la reparación del cruzado requiere una movilización intensiva y precoz para recuperar la movilidad completa de la rodilla en el primer mes, mientras que la reconstrucción del complejo posterolateral conlleva dos semanas de inmovilización en extensión completa, seguidas de otras dos semanas de movilidad limitada a 45%, para permitirse la movilidad completa a partir de las seis semanas. Esto conlleva la formación de adherencias y una mayor dificultad para recuperar la movilidad de la rodilla».

Todo esto hace que los plazos de recuperación del lateral madridista para volver a jugar se alarguen «significativamente». El director de CAMDE explica que el proceso es mayor que el de una lesión de cruzado solamente, ya que «si para una reconstrucción del cruzado estamos actualmente entre 8 y 10 meses, para esta lesión se estima entre 13 y 18 meses».

«La posibilidad de complicaciones derivadas de la cirugía es mayor que para cirugías aisladas del cruzado, sobre todo la rigidez de rodilla que aparece en el 20% de los casos, y que suele requerir nuevas cirugías para recuperar la movilidad. No obstante, el 85% de los jugadores vuelven a la competición, aunque a los dos años tan sólo el 60% mantienen el nivel previo a la lesión», concluye De la Varga.