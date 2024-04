El dilema de los Ancelotti

Los Ancelotti, Carlo y Davide, tienen un dilema que resolver en la previa del duelo que enfrentará a Manchester City y Real Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. El entrenador del conjunto blanco apuesta por regresar al esquema más habitual, donde Rodrygo regresaría a la derecha, Vinicius formaría por la izquierda y Bellingham volvería a su posición de mediapunta. Por otro lado, el segundo técnico es partidario de repetir la idea de la ida, yendo a por los de Guardiola desde el primer minuto.

Carlo y Davide tienen que discutir cual es el plan de partido, pero desde el vestuario madridista están seguros de que finalmente se impondrá la idea de duelo que tiene pensada el entrenador del Real Madrid. Para Carletto, la opinión de su ayudante, como la de todos, es capital, pero finalmente es él que termina tomando la decisión definitiva.

Ancelotti dibuja un partido diferente al que se vivió hace una semana en el Santiago Bernabéu. En la ida, en su casa y con el apoyo de los suyos, la idea era salir a por un Manchester City mermado en defensa con una presión muy alta que, como se pudo comprobar a partir de la hora de encuentro, mermó notablemente el físico de los suyos.

Para el encuentro de vuelta, la idea que tiene Ancelotti es diferente. El italiano es partidario de apostar por un equipo más junto y menos agresivo. La presión no debería ser tan alta como en el Santiago Bernabéu y sí apuesta por regresar al bloque bajo que tan buen resultado le ha dado en los últimos años.

Para ello, el centro del campo tendría un papel fundamental. Los tres jugadores que actuarán en la medular deberán ayudar a la defensa y, sobre todo, tendrán que tratar de contener a Rodrigo, Bernardo Silva y De Bruyne, con el objetivo de que no encuentren la vía de pase hacia Haaland. Esto, sin duda, es capital.

Por último, en ataque, Ancelotti apuesta por regresar al dibujo habitual. Es decir, Bellingham jugaría de mediapunta, siendo una especia se falso nueve con absoluta libertad, mientras que Rodrygo volvería a la derecha, abandonando el costado izquierdo, donde formó en la ida, y Vinicius dejaría el centro para caer más hacia la banda zurda.

Davide apuesta por el ataque

Por otro lado, Davide es partidario ir a por el Manchester City desde el primer minuto. Es decir, repetir el partido que los blancos hicieron en el Santiago Bernabéu. Carlo no lo ve claro y es plenamente consciente de que el duelo puede ser muy largo, ya que no se debe descartar la prórroga. Carletto es plenamente consciente que no puede aguantar 120 minutos con una presión elevada.

El plan que tiene Ancelotti es más conservador y, es probable, que sus jugadores, especialmente Bellingham y Vinicius, se sientan más cómodos. Pero el mismo tiempo, sabe que tendrán que sufrir y sacrificarse mucho. Coraje y personalidad, justo lo que asegura el italiano que les faltó la pasada temporada, es lo tendrán que tener para aguantar el dominio del Manchester City.

Y es que, se debe dar por descontado que con la idea de partido que tiene Carlo, si, como parece, la llevan a cabo, los blancos van a verse sometido por el Manchester City durante muchos minutos. Los de Guardiola llevarán el peso del partido, mientras que el Real Madrid tendrá que ser efectivo tras cada robo y certero cuando se puedan plantar en la portería que, esta vez sí, estará defendida por Ederson.

Nacho será el central

Nacho será el hombre encargado de ocupar esa posición ante los de Pep Guardiola. El capitán se ha llevado varios golpes en los últimos tiempos. El último, ser suplente ante el Manchester City en el partido de ida y que su lugar lo ocupase Tchouaméni, un centrocampista. Esto le dolió al canterano, pero Ancelotti al mismo tiempo tiene claro que siempre puede contar con él.

A pesar de que en los últimos partidos las dudas respecto a su rendimiento han aumentado, también está seguro Ancelotti de que es un profesional como la copa de un pino y tiene una fuerza mental al alcance de muy pocos para ser titular ante el Manchester City y cumplir en el centro de la defensa con plenas garantías.