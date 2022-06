El día de Rüdiger

Llega el día de Antonio Rüdiger. El primer fichaje del Real Madrid para la próxima temporada vivirá su gran día en Valdebebas, donde será presentado como nuevo jugador blanco. Tras el acto de despedida de Marcelo y la presentación de Aurélien Tchouaméni, la ciudad deportiva madridista volverá a vivir una mañana especial con la llegada del central alemán. Un jugador especial, petición expresa de Carlo Ancelotti y que está llamado a subir el nivel de la plantilla madridista en todas sus líneas. Un futbolista que es central, pero su sola presencia permite al vigente campeón de Europa liberar a David Alaba para ocupar otras zonas del terreno de juego o, incluso, cambiar el sistema para poder jugar con defensa de tres.

Rüdiger es un defensa de nivel mundial que llega libre al Real Madrid y que permitirá a Ancelotti tener de nuevo cuatro zagueros preparados para cualquier batalla. Sin olvidar el excelente trabajado de Jesús Vallejo, que dio la cara como en la vuelta de las semifinales de la Champions contra el Manchester City, la próxima temporada el italiano tendrá a Alaba, capitán de Austria, Rüdiger, uno de los líderes de Alemania, Militao, un central asentado con Brasil que no deja de progresar, y Nacho, uno de los cuatro mejores centrales de España aunque Luis Enrique se empeñe en no llamarle con la Selección. No hay equipo en el mundo con este nivel de defensores.

Con Rüdiger en la plantilla, Ancelotti podría decantarse en determinados partidos por el esquema de tres centrales. Militao o Nacho en la derecha, Alaba en el centro y Rüdiger en la izquierda. El alemán está acostumbrado a jugar así, ya que el Chelsea lo ha hecho en las últimas temporadas. Su presencia también permite que el austriaco abandone en determinadas ocasiones el centro de la defensa para jugar de lateral izquierdo o como mediocentro defensivo. Las opciones ya lo permiten.

Además, el Real Madrid también gana poderío en ataque con la llegada de Rüdiger. El germano es un portento físico que tiene un gran tiro en larga distancia y va muy bien en las jugadas a balón parado por alto. La pasada temporada los blancos ya lo sufrieron en la vuelta de los cuartos de final de la Champions, cuando hizo uno de los goles del Chelsea en el Bernabéu.

En definitiva, el Real Madrid ha fichado con Rüdiger un jugador experimentado que sube considerablemente el nivel del actual campeón de Europa. Ancelotti tenía claro que para esta temporada uno de los principales objetivos era fichar un central desde el mes de enero y el club le ha correspondido con la llegada de uno de los mejores.