El día que Kroos y Aubameyang se enzarzaron en redes: el zasca del madridista fue épico

Aubameyang ya se ha despedido del Arsenal y en las próximas horas será oficial su fichaje por el Barcelona. El delantero de Gabón llega al conjunto azulgrana para reforzar la delantera tras muchos meses sin continuidad con Arteta, que le había relegado a un segundo plano en Londres. Auba quiere recuperar su nivel en España, y entre ceja y ceja tendrá obviamente al Real Madrid, máximo rival azulgrana y equipo en el que siempre soñó jugar.

Cuando llegue ese Clásico es probable que salten chispas entre Aubameyang y Toni Kroos, que se enzarzaron en las redes sociales hace algo más de un año. El jugador del Real Madrid dejó claro en una entrevista que la forma de celebrar los goles del africano «no es un ejemplo para los más jóvenes» y el por aquel entonces futbolista del Arsenal le respondió de forma contundente. Horas después, el centrocampista del Real Madrid volvió a aparecer para terminar el debate con un zasca.

By the way

Does this @ToniKroos have Kids?

Just to remember i did it for my son few Times and i will do it again

I wish you have Kids one day and make them happy like this Junior School pupils Talk 🙏🏽👊🏽 and don’t Forget #maskon #staysafe 🤡bis https://t.co/J4ZF1XGlsU

November 12, 2020