Detienen a un ex jugador del Real Madrid por agredir a su novia drogado

Kyle Singler, ex jugador del Real Madrid de baloncesto y con pasado en la NBA, ha vuelto a dar que hablar por su turbia situación. El que fuera alero del conjunto merengue y de la mejor liga del mundo ha sido detenido acusado de agresión en presencia de un menor en Oklahoma después de que su novia denunciara a las autoridades que la agarró de la cabeza y la empujó contra suelo.

El ex de Detroit Pistons y Oklahoma City Thunder, que en España también jugó en Lucentum Alicante, Obradoiro y CB Canarias, fue arrestado el jueves en Whitefield tras una llamada al 911 en la que se informaba que Kyle Singler estaba persiguiendo a una mujer frente a una vivienda. El agente policial Mitch Dobbs informó haber observado marcas de dedos en la cara y el brazo de la mujer, que declaró que Singler es el padre de su hijo pequeño, que se encontraba presente durante el incidente, según consta en la declaración jurada.

El agente informó que Singler no cooperó con las autoridades ni prestó declaración, y que parecía estar bajo los efectos de las drogas. El ex jugador fue ingresado en la cárcel del condado de Haskell y posteriormente puesto en libertad bajo fianza de 6.000 dólares. Un Singler que no tiene abogado ni representante legal y que puede enfrentarses a un juicio pronto por esta supuesta agresión a su pareja.

El drama de Kyle Singler

Una recaída evidente de Kyle Singler, que hace un año ya dio mucho que hablar tras publicar unos preocupantes mensajes en las redes sociales lanzado un llamamiento desesperado. En un estado alarmante, publicó un vídeo en el que hacía un alegato a su comunidad para que le ayudara, comentando que pasaba por un momento muy delicado de salud mental: «Temo por mi vida todos los días».

Kyle Singler pidió el apoyo de sus seguidores, afirmando que su «voz se está silenciando» y que ha sido «maltratado», «abusado» y «descuidado» por su comunidad en las redes sociales. «He sido convertido en un ejemplo mental y temo por mi vida», señalaba el ex de Real Madrid, Obradoiro, Pistons o Thunder. Añadía además que se siente infravalorado, indicando que se le «mira como si fuera a ser un problema y a crear dificultades, cuando todo lo que intento es ayudar». Por último, antes de que el vídeo se cortara de manera abrupta, concluía diciendo que siente que tiene «cierta fuerza y propósito dentro que no se valora ni respeta».