La declaración de amor de Zidane al madridismo: «El único equipo que quería entrenar después era Francia“»

Zinedine Zidane ya es oficialmente el nuevo seleccionador de Francia, pero no puede evitar mostrar su amor por el Real Madrid. El entrenador fue presentado este martes como el relevo de Didier Deschamps y no dejó dudas en dejar claro en su primera comparecencia que dirigir al combinado nacional siempre fue su único objetivo después del conjunto blanco, a pesar de las tentativas ofertas de otros clubes por ficharle.
Desde hace meses se destapó que Zidane ejercería el cargo de seleccionador. En verano de 2021 terminó su última etapa en el conjunto madridista y eso derivó en conversaciones constantes con la Federación de Francia (FFF) para tomar el testigo después del Mundial 2026. Un acuerdo que se cerró para ser el nuevo líder del vestuario: «Teníamos que buscar una solución para prolongar esta etapa de oro. Desde febrero de 2025 he contactado con Zidane para proponerle la misión. Nos hemos ido viendo para preparar su llegada. Su sueño era dirigir Francia y nosotros queríamos a alguien competente. Fue fácil llegar a un acuerdo», dijo Phillipe Diallo en la rueda de prensa.
Un acuerdo firmado hasta el Mundial 2030 y del que tomará el cargo a partir de este 1 de agosto. «He tenido propuestas esos 4/5 años de clubes y he rechazado todas porque sólo quería ir a Francia. Recorrí todo el camino como jugador y lo voy a dar todo para seguir ganando. Voy a poner toda mi energía por este equipo».
Sobre su estilo, Zidane adelantó que será como el que siguió cuando era entrenador del Real Madrid: «Lo veréis pronto. En septiembre lo explicaré mejor y tendremos tiempo. Me anima el juego y marcar goles. He estado 25 años en España y sabéis lo que eso quiere decir. Estoy muy emocionado porque es lo que quería hacer», dijo. También le dedicó un mensaje a Mbappé: «No he hablado aún con él. Queremos que descanse lo que necesite y hablaré con todos en septiembre. Tenemos un grupo extraordinario. Tengo que explicarles mi proyecto y será mi responsabilidad seguir ganando con este equipo».
Aunque llega varios años inactivo, Zidane insistió en que no ha perdido el tiempo: «Siempre vi a Francia como aficionado y también como futuro seleccionador. Me dije que la única cosa que quería hacer después del Madrid era esto. Una vez Deschamps tomó la decisión, me animé a ser el siguiente y eso es lo que hemos hecho. Incluso confesó que tendrá el mismo equipo que tuvo en el Real Madrid: «Mi equipo técnico y de confianza ya está formado. Es el mismo que todos estos años allí con dos o tres nuevas incorporaciones. Soy leal en ese sentido y vamos a continuar la aventura con estas pocas personas», indicó.
Zidane analiza la derrota de Francia con España
También fue preguntado por la reciente derrota de Francia ante España en el Mundial. Zidane evitó convertir ese resultado en una obsesión y recordó que el fútbol ofrece constantemente nuevos desafíos. Su prioridad, insistió, pasa por «preparar los próximos compromisos internacionales y construir un equipo competitivo desde el primer día».
Zidane debutará en el banquillo francés en la próxima ventana internacional con el objetivo de iniciar un nuevo ciclo con la Liga de Naciones. Tras años esperando esta oportunidad, el campeón del mundo de 1998 inicia una etapa que siempre tuvo entre ceja y ceja.