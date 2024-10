Los deberes de Ancelotti antes de la semana fantástica del Real Madrid

No fueron buenas las sensaciones del Real Madrid en Vigo, donde se llevó la victoria pese a dejar dudas en defensa y también en su juego. Una situación que puede ser preocupante, a pesar de mantenerse en Liga a la estela del Barcelona, puesto que los madridistas tienen por delante una semana en la que no vale especular. Deberán jugar de forma consecutiva los dos partidos más importantes de lo que va de temporada, ante el Borussia Dortmund en Champions y el Clásico ante el Barça, por lo que Carlo Ancelotti tiene deberes de cara a una semana de esas de puerta grande o enfermería.

Le está costando arrancar al conjunto blanco, pese a los resultados que ha cosechado en Liga, donde se ha asegurado llegar al duelo frente al Barça del próximo domingo en segunda posición, a una distancia máxima de tres puntos. En Balaídos lo volvieron a demostrar, cediendo ocasiones muy claras al Celta en los minutos finales, como ya sucediera ante el Atlético en el derbi o como pasó en el traspié de Lille.

Pero ya no valen excusas. En la semana que entra, el Real Madrid afrontará dos partidos en los que no puede fallar. Primero, recibirán el martes al Dortmund en Champions, en lo que será la reedición de la final de la pasada campaña, y después será el Barcelona quien visite el Bernabéu. Serán dos duelos en los que los blancos tendrán que sacar su mejor cara.

Ancelotti sabe que tiene trabajo. El propio técnico reconoció al término del encuentro ante el Celta de Vigo que el equipo debe «mejorar» varias cuestiones. Sobre todo, en el apartado defensivo, puesto que a lo largo del curso han mostrado carencias atrás que les han causado varios estragos y les han impedido sumar más puntos, como en Francia contra el Lille o en los duelos ligueros en los que se han dejado puntos, ante Mallorca, Las Palmas y Atlético.

Sobre el factor defensivo, Ancelotti se pronunció en rueda de prensa: «Hemos tenido un problema de equilibrio en la primera mitad. Me he equivocado un poco en ese sentido y en la segunda parte lo cambiamos saliendo con tres. Hay que trabajarlo mucho. Lo que no hemos trabajado es a la pérdida del balón y hemos sufrido las contras del principio. Lo tenemos que arreglar y en algunos partidos se podrá hacer».

De cara al partido ante el Dortmund, el italiano tiene poco tiempo para prepararlo, pero dejó claro que es una de sus principales prioridades. El entrenador madridista deberá reajustar al equipo atrás, puesto que ante el Celta concedieron demasiado. Sin ir más lejos, los gallegos perdonaron el empate en el descuento. Merecieron más los de Giraldez, pero su mala puntería les impidió meterle mano a un Real Madrid gris.

Ancelotti debe ajustar al Real Madrid

Los desajustes defensivos de los madridistas han sido habituales en lo que va de curso. Unos errores que se han repetido en varias ocasiones, a la hora de replegarse tras pérdida, lo que ha generado oportunidades claras para los rivales, como el gol de Correa en el derbi madrileño o el gol marcado por el Celta, en el que Swedberg apareció sólo en el área para rematar un balón desde la banda.

De cara al duelo ante el Dortmund, el Real Madrid no tiene margen de error. La derrota ante el Lille deja a los blancos en una posición de no poder perdonar más puntos si no quieren sufrir para terminar entre los ocho primeros. Ante el Barcelona, los blancos podrían mitigar el efecto Flick con un triunfo en el Bernabéu, pero deberán ajustarse atrás ante un Barça que está demostrando argumentos muy sólidos en ataque, con Lewandowski, Yamal y Raphinha.