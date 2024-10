Ancelotti y el ‘enfado’ de Bellingham: «Si lo ha hecho es que tiene huevos…»

Carlos Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid contra el Celta en el estadio Municipal de Balaídos. Mbappé y Vinicius hicieron los goles de los blancos, que con esta victoria ya son colíderes y se aseguran de alcanzar el liderato en el Clásico que se celebrará el próximo sábado en el estadio Santiago Bernabéu si ganan al Barcelona.

«La pregunta es cuanto de estos 200 partidos no hemos sufrido. Muchas veces con éxito y pocas veces con tristeza. Hoy estoy feliz. Siempre es complicado jugar este tipo de partidos. Hemos competido bien y hemos estado comprometidos. Hemos logrado tres puntos importantes gracias al pase fantástico de Modric», comenzó el italiano, que celebró esta cifra de partidos en Liga como entrenador del Real Madrid.

«Lo más difícil es el ritmo y la intensidad. No tuvimos un buen equilibrio en la primera mitad. Los cambios dieron una nueva energía al equipo y ha sido un triunfo muy importante», añadió.

Sobre el partido de Mbappé y Vinicius, explicó lo siguiente: «Lo han aprovechado muy bien. Se han entrenado muy bien. Han empezado fantásticamente y hay que seguir». También se deshizo en elogios hacia Modric: «Es un placer entrenar y trabajar con él. Todo lo que ha logrado y sigue logrando lo merece. Es un profesional fantástico y un hombre de alto nivel. Siempre aporta independientemente de cuando entre. Tiene mucha calidad. Ha sido muy importante porque ha cambiado el control del encuentro. Es y ha sido un placer para el Real Madrid tener a este jugador».

«Ha cambiado la posición de Bellingham. La idea era que entrase más desde segunda línea porque ellos han sufrido desde el segundo palo. A mí me ha gustado. Tchouaméni ha jugado con balón entre los dos centrales y hemos tenido un problema de equilibrio en la primera mitad. Me he equivocado un poco en ese sentido y en la segunda parte lo cambiamos saliendo con tres. Hay que trabajarlo mucho. Lo que no hemos trabajado es a la pérdida del balón y hemos sufrido las contras del principio. Lo tenemos que arreglar y en algunos partidos se podrá hacer», explicó sobre el dibujo.

También reconoció que deben «mejorar» defensivamente y que con más «atención» se podría haber evitado el gol que han encajado. También habló sobre el enfado de Bellingham tras la jugada de Vinicius: «Está aportando. No vi su enfado y si lo hizo significa que tiene huevos y carácter. No me di cuenta de esta jugada. Después del partido los dos se estaban riendo y no creo que haya problemas».