Al Real Madrid le gusta Balaídos: lleva 10 años sin perder en Vigo

Al Real Madrid le gusta jugar en Balaídos. Sus últimos 11 encuentros en casa del Celta de Vigo se resumen tal que así: nueve victorias y dos empates. Para encontrar una derrota, hay que remontarse al 11 de mayo de 2014. En la jornada 37 de Liga, el Madrid ya no estaba en la carrera por el título pero todavía quedaba una final de Champions por disputarse. Para la ocasión, Carlo Ancelotti dejó al famoso tridente Bale, Benzema, Cristiano, fuera de convocatoria. Aquel día, William José debutó con el primer equipo. Resultado final: 2-0 a favor de los celtistas con doblete de Charles.

Desde entonces, los madridistas no volvieron a perder en Vigo. O bueno, ‘casi’. En estos 11 últimos encuentros, uno fue en la Copa del Rey. En la 2016-17, los merengues se cruzaron contra el Celta en los cuartos de final de la competición. El partido de ida se disputó en el Santiago Bernabéu. A la sorpresa general, los gallegos atracaron al campeón de Europa en su casa con un 1-2. En Balaídos, victoria obligatoria para Zidane y los suyos. Pero no todo iba a salir como lo previsto. Danilo abría la lata… En propia puerta. Cristiano puso el 1-1 y los blancos siguieron empujando. Sin embargo, en el 85’, Wass asomó al Madrid con un disparo raso en la frontal. El gol de Lucas Vázquez cinco minutos más tarde no cambiaría nada. Con un 2-2, los madridistas volvieron a la capital derrotados.

El segundo empate sería otro 2-2. En la jornada 18 de la Liga en la temporada 2017/18. Y fue un partido espectacular. Daniel Wass se vistió de nuevo como el verdugo de los madridistas. Enjauló el primero del encuentro en el minuto 33 y asistió en el segundo. Entre ambas dianas, Gareth Bale remontaba a él solo el choque con un doblete. Goles en el 36’ y en el 38’. Y, antes de que llegará el tanto del empate para los celtistas, Keylor Navas le paró un penalti a Iago Aspas.

Para las otras nueve victorias restantes, el Madrid arrolló prácticamente en cada una de ellas. Los merengues siempre han marcado más de dos goles, menos el año pasado, cuando se impusieron por la mínima con una realización de Bellingham. De hecho, y no es poco mencionarlo, era la primera vez desde la 2003-04 que los madridistas salían de Vigo con una portería a cero. Aparte de esta excepción, la mayoría fueron recitales. En total, en sus últimas once visitas, el equipo blanco marcó 32 goles y encajó 14. Es decir que en Balaídos, los blancos anotan 2,90 dianas por partido y encajan de media 1,27 tantos. Y, simplemente por el dato, en el segundo mandato de Ancelotti, los blancos solamente ha sabido ganar en Galicia. Este sábado, veremos si la racha de Carletto sigue.