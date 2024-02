Davies no quita a Miguel Gutiérrez

Alphonso Davies es el objetivo número uno del Real Madrid para reforzar el lateral izquierdo de la plantilla blanca la próxima temporada. Eso sí, los blancos saben que no será sencillo. Tienen el «sí» y el deseo del jugador de recalar en el estadio Santiago Bernabéu, pero al mismo tiempo son plenamente conscientes de que deben sentarse a hablar con el Bayern para llegar a un acuerdo que no será fácil de alcanzar. Los alemanes no quieren que el jugador se marche gratis en 2025, por lo que si mantiene su idea de no renovar en verano escucharán ofertas, aunque no le dejarán salir por un precio barato. Al mismo tiempo y de manera independiente, desde Valdebebas estudia qué hacer con Miguel Gutiérrez.

En el Real Madrid todavía no ha tomado una decisión sobre el futuro de Miguel Gutiérrez, pero en la cúpula del club y en la dirección deportiva quieren estar al tanto de cualquier movimiento que se produzca con el canterano madridista. De hecho, ha hecho saber a su entorno que quieren ser los primeros en enterarse de cualquier interés, incluso antes de que se produzca. Le siguen y los informes que tienen son más que positivos.

La realidad es que el Real Madrid tiene encima de la mesa tres posibilidades con Miguel Gutiérrez y, lo más importante, es que absolutamente todas son independientes a lo que pueda pasar con Davies. El club blanco no quiere mezclar dos operaciones que son totalmente diferentes.

La lógica dice que pagarán 8 millones

El Real Madrid tiene de plazo hasta el 30 de junio de 2025 para pagar los ocho millones de euros que retornarían de vuelta al lateral izquierdo al Santiago Bernabéu. A partir de esa fecha, el precio ascenderá a los nueve millones de euros, mientras que el 30 de junio de 2026 subirá hasta los 10 kilos.

No obstante, en el Real Madrid saben que si no es este verano será muy complicado recuperar a Miguel Gutiérrez. El madrileño está llamado a cotas mayores y, de hecho, este verano ya tuvo la oportunidad de hacer las maletas rumbo a la Premier League, aunque finalmente fueron desechadas por el propio jugador.

Davies y Miguel Gutiérrez

Otra posibilidad que tiene el Real Madrid es esperar que una vez finalice la presente temporada llegue al Girona una oferta de 35 millones de euros, su cláusula. Si esto sucede, algo muy probable, ya que en la Premier League son varios los clubes que le pretenden, la entidad madridista podría valorar qué hacer.

El Real Madrid ya ha ingresado cinco millones de euros por Miguel Gutiérrez y se embolsaría 17,5 más en caso de que se acepte una oferta de 35 millones de euros. Es decir, terminarían obteniendo por un canterano 22,5 kilos. Una cantidad muy importante que podría hacer a los blancos dudas dependiendo de como esté el lateral izquierdo. Es decir, si la operación Davies avanza con el Bayern y Mendy se mantiene en sus trece de no salir, podrían llegar a planteárselo.

Una opción poco probable

Por último, el Girona, que si mantiene el nivel la próxima temporada, jugará Champions, podría levantar la mano e intentar hacer con la totalidad de los derechos de Miguel Gutiérrez para tenerlo en propiedad. Ahora mismo, comparte la mitad con el Real Madrid. Los blancos le vendieron a los catalanes el 50 por ciento por cinco millones de euros, por lo que podrían negociar con los blancos.

Por ejemplo, ofrecer ocho kilos, lo que tendría que pagar el Real Madrid recuperarle en totalidad este próximo verano. Los blancos ingresarían 13 millones de euros en esta operación, pero parece poco probable que acepten y que el jugador no quiera dar un salto de nivel jugando en un club de mayor entidad.

El lateral espera al Real Madrid

Con esta situación, en el Real Madrid saben que si no es este verano será muy complicado recuperar a Miguel Gutiérrez. El madrileño está llamado a cotas mayores y, de hecho, este verano ya tuvo la oportunidad de hacer las maletas rumbo a la Premier League, aunque finalmente fueron desechadas por el propio jugador.

Y es que, el propio Miguel sabe que si se hubiese ido del Girona en este mercado de invierno, al equipo donde podría haber llegado no le iba a satisfacer lo necesario, se perdía la oportunidad de terminar un curso histórico en Montilivi y se cerraba las puertas del Real Madrid y, por lo tanto, de cumplir su sueño de jugar algún día de blanco. Por ello, apostó por seguir en la entidad catalana y esperar a verano, donde se tomarán decisiones y, esta vez sí, si los blancos no ejercer la opción de compra, se irá en busca de nuevos retos. Ofertas no le van a faltar.

Miguel Gutiérrez sueña con jugar en el Real Madrid y lo va a intentar hasta el final. Depende de los blancos, ya que él ya ha demostrado todo lo que tenía que demostrar en el terreno de juego. En invierno su deseo pesó por encima de todo, pero en verano es difícil que esto vuelva a suceder. Los blancos deberán estar atentos.