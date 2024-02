El Bayern se pone duro con Davies: «No queremos perder jugadores gratis»

Sorprendente la presentación del nuevo director deportivo del Bayern de Múnich. El ex futbolista de 50 años Max Eberl ha asumido un cargo que ha ido moviéndose de persona a persona durante el último año en el club bávaro. En el día del anuncio y también en el que ha sido presentado con el Bayern, el alemán dio más pistas sobre el fichaje de Alphonso Davies por el Real Madrid este verano: «Nunca es bueno perder jugadores gratis».

Esa es la máxima del Bayern actualmente, que ve como una de sus mayores promesas de los últimos años está cerca de coger rumbo a la capital de España para intentar dar un salto en su carrera deportiva. En la rueda de prensa de su presentación también afirmó que se sentará a hablar de este asunto con su agente, Nedal Huoseh.

«Discutiré la situación y luego tomaremos una decisión. Por supuesto, nunca es bueno perder jugadores gratis. Ningún club quiere eso, ni siquiera el Bayern de Múnich», insistió Max Eberl, que asumirá el papel de director deportivo a partir de este viernes. Por delante tiene la importante labor de intentar retener a Davies, cosa que parece bastante improbable, y en el caso de venderlo, primero sacar una buena cantidad por él y luego buscarle un digno reemplazo.

Si en los últimos días la información que llegaba de Alemania era que en el Bayern daban a Davies prácticamente por perdido, este martes su director general, Jan-Christian Dreesen aseguró que harán un último esfuerzo y acercamiento hacia su agente por convencerle para que se quede y renueve su contrato con el equipo germano.

El Bayern lucha por quedarse con Davies

«En Alphonso tenemos un jugador que ha destacado no sólo en la izquierda por su velocidad, sino también por su carácter y su apertura. Ha evolucionado excelentemente. Estamos en conversaciones con su asesor, veremos lo complicado que es…», comentó. En el caso de que salga este mismo verano, un escenario que se producirá si no renueva, ya que no se irá gratis, el precio de traspaso rondaría los 50 millones.

El Real Madrid ya tiene mucho camino recorrido en la contratación de Davies. José Ángel Sánchez y Juni Calafat se han encargado personalmente de hablar con el entorno del futbolista para presentar el proyecto que tiene el conjunto blanco preparado para el canadiense. Nedal Huoseh, representante del futbolista, está al tanto del interés que tienen los blancos en un jugador que acaba contrato con el Bayern en 2025.

El acuerdo verbal con el Real Madrid

Davies está al tanto del interés del Real Madrid desde hace muchos meses y ve con muy buenos ojos la posibilidad de recalar en la entidad madridista. Para ello, como suelen hacer los blancos en los últimos años, le han dejado claro al jugador que no debe renovar con el Bayern el contrato que finaliza en 2025. Si amplía su vinculación con los alemanes, será inviable tratar de acometer su fichaje.

Davies no dudó en decir que «sí» al interés del Real Madrid, lo que le ha llevado a rechazar todas las ofertas de renovación que le han presentado los alemanes hasta el momento. El Bayern lo seguirá intentado hasta final de temporada, pero el canadiense está dejando claro que quiere dar el salto al conjunto blanco.