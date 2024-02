Davies obliga a tomar una decisión con Mendy

El Real Madrid ha puesto en marcha la maquinaria para intentar hacerse con los servicios de Alphonso Davies. El club blanco tiene claro que tratará de ficharle, ya sea este verano, cuando le restará un año de contrato, o en 2025, cuando llegaría libre, que no gratis. Para ello, el canadiense debe mantener su firme postura de no renovar. No obstante, en Valdebebas también son plenamente conscientes de que esta llegada afectará a otros jugadores y uno de ellos es Mendy.

La situación de Mendy en el Real Madrid sigue siendo complicada. El francés es un jugador muy importante para Carlo Ancelotti, mientras que en el club siguen sin plantearse ponerle encima de la mesa una oferta de renovación. El francés no se quiere mover y acaba contrato en 2025, por lo que la entidad madridista deberá tomar decisiones.

Para Ancelotti, Mendy es un jugador clave en la defensa madridista. Los números dicen que con el francés en el costado izquierdo el poderío defensivo de los blancos crece notablemente. Por ello, para el italiano, el galo es un jugador muy importante con el que quiere seguir contando, aunque sabe perfectamente cual es la situación que está viviendo.

Ancelotti respalda siempre que puede a Mendy. En Riad, antes de la final de la Supercopa de España que midió a los blancos con el Barcelona, fue claro: «Es el mejor lateral izquierdo del mundo a nivel defensivo. Arriba puede mejorar y a veces aparece como el partido ante el Atlético». Si por el italiano fuese, continuaría, aunque también es plenamente consciente que la llegada de Davies cambiaría su rol.

Por otro lado, Mendy quiere seguir en el Real Madrid. No está dispuesto a salir, a pesar de llevar varios mercados en venta. El francés está encantado en el club blanco y a sus 28 años no vería con malos ojos renovar, aunque por el momento no le ha llegado ninguna opción para hacerlo. En el club no se lo plantea.

Y por otro, el último, pero no el menos importante, el Real Madrid tiene claro que el escenario ideal sería que Mendy saliese vendido este verano, un año antes de que finalizar su contrato. El curso pasado ya tuvo el cartel de transferible, pero no llegó ninguna oferta por él. La temporada anterior, llena de lesiones, no invitó a ningún club a lanzarse a por su fichaje. No obstante, el plan se mantiene y en el próximo mercado veraniego tratarán de que salga por un precio no demasiado elevado, pero que sí pueda servir para lanzarse a por el fichaje de Alphonso Davies.

Y es que, la cantidad de dolencias que ha padecido Mendy ha llevado al Real Madrid a tener claro que lo mejor es terminar con su andadura en la entidad madridista el próximo verano. En el club están muy preocupados por la cantidad de lesiones que ha sufrido y lo peor es que creen que no va a mejorar. «Las lesiones le va a acompañar toda la carrera», aseguran desde Valdebebas. No obstante, este curso está encadenando varios meses donde no está teniendo que lamentar ninguna dolencia.

Por lo tanto, la llegada de Davies obligaría a tomar una decisión con Mendy. Ancelotti estaría encantado de poder contar con los dos en la plantilla, aunque es plenamente consciente de que esto es muy complicado. Primero, porque los recursos económicos del club blanco no son infinitos y, después, porque si llega el canadiense sería para ser titular, lo que llevaría al francés a asumir un papel de actor secundario.

Fran García y Miguel Gutiérrez, decisiones a tomar

«Hay cuatro opciones para el lateral izquierdo del Real Madrid y cualquier combinación es posible», aseguran desde el club blanco. La entidad madridista quiere fichar a Davies, pero no se olvida de Miguel Gutiérrez y sabe que deberá tomar decisiones con Mendy y, obviamente, con Fran García.

Por un lado, la situación de Fran García es indescifrable en estos momentos. Si llega Davies, lo normal es que no continúe Mendy y, si el Real Madrid no ejerce la opción de compra por Miguel Gutiérrez, mantendría su rol de esta temporada. Mientras que si se quedan dos de las tres opciones, el de Bolaños de Calatrava podría salir cedido para seguir teniendo minutos en otro club.

Por otro lado, el Real Madrid sabe que pagando 8 millones de euros se hará con los servicios de Miguel Gutiérrez. Es una operación sencilla y rápida. El club todavía está valorando qué hacer, aunque es probable que terminen haciéndose con sus servicios para que el canterano juegue, como mínimo, un curso en el Santiago Bernabéu.

Lo que es una evidencia es que el lateral izquierdo del Real Madrid es noticia. Primero, porque deben saber qué sucederá con Davies, con el que tienen un acuerdo, pero deben llegar a un entendimiento con el Bayern. Después, llegará el resto de las decisiones que se deben tomar.