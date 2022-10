David Villa: «Espero que Benzema no tenga un buen día en el Clásico»

David Villa defendió la camiseta del Barcelona durante tres temporadas y sabe bien lo que significa jugar un Clásico. El ex delantero asturiano espera un «gran partido» y que a los culés no les afecte lo sucedido en la Champions contra el Inter. Además defiende a Xavi y confía en que Benzema no tenga su día. Atiene a OKDIARIO en La Barra del Encuentro de Mahou.

Pregunta: Ya está aquí el Clásico. ¿Cómo los ves a los dos equipos?

Respuesta: En este caso es un buen momento en la Liga por los resultados que han cosechado en el campeonato. Los dos están arriba en la clasificación. Creo que es un partido muy importante. Todavía es pronto para hablar de algo definitivo, pero sí que es muy importante conseguir estos tres puntos. Espero que se vea un gran partido, que haya un buen ambiente de fútbol, tanto en la previa como durante durante el partido, y que obviamente consiga la victoria el Barça.

P: ¿Le puede afectar al Barça lo que pasó el otro día contra el Inter?

R: Espero que no. Siempre las dinámicas te pueden afectar o no dependiendo de donde vienes. Obviamente es otra competición totalmente diferente. Un Clásico es un Clásico y siempre te tienes que motivar vengas de donde vengas. Espero que no le afecte y creo que no le va a afectar.

P: ¿Se está siendo injusto con Xavi?

R: Nosotros, los que estamos dentro, sabemos de la vorágine de este deporte y a él no le va a sorprender nada. Al final esto es la realidad del fútbol, sobre todo al máximo nivel. Cuando ganas son todo elogios, cuando pierdes hay críticas. No te tiene que desviar de tu trabajo, que es hacerlo siempre lo mejor que puedas para intentar sacar los partidos adelante.

P: ¿Cómo ves a Benzema?

R: Es un delantero fantástico y muy completo, porque es un delantero que que dentro del área es muy peligroso, pero sale fuera del área y también combina para ayudar al equipo a atacar. Es uno de los mejores delanteros que ha dado este deporte. Esperemos que el domingo no tenga un gran día.