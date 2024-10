Danna Paola responde al Atlético de Madrid tras cancelar su concierto

Danna Paola dio mucho que hablar la pasada semana. La cantante proclamó su madridismo en La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE. La mexicana no dudó en presumir de ser del Real Madrid pese a que el presentador es colchonero, y las palabras de la también actriz no sentaron nada bien al Atlético, que canceló el concierto que iba a dar en el Metropolitano en el descanso. Ahora, la artista responde al club rojiblanco publicando una foto con la camiseta blanca y una canción de fondo: «No te llamé pe***, sólo dije que no me gustabas».

Finalmentee, l show de Danna Paola y Abraham Mateo con su tema El doble no se celebró y todo fue por las declaraciones previas de la cantante latina. El Atlético de Madrid ha decidido cancelar la actuación musical por la confesión de Danna Paola en prime time, apostando también por la victoria del Real Madrid en el derbi madrileño, junto con otros comentarios que llevaron al club rojiblanco a cancelarlo todo.

Danna Paola pasó la pasada semana por La Revuelta en su pequeña gira por España donde contemplaba una parada en el Metropolitano durante el Atlético de Madrid-Real Madrid, el derbi madrileño. La mexicana confesaba que su actual novio es muy madridista y que a raíz de esto ella se ha hecho muy fan del Madrid, incluso entonó el himno de los blancos ante la atónita mirada de David Broncano, colchonero confeso.

El madridismo de Danna Paola

«¿Pero por qué cantas esto?», le preguntaba Broncano, ante lo que respondía Danna Paola: «porque soy madridista, por qué más, estoy muy emocionada porque voy a ir a verlos por primera vez». La artista no reparó en ningún momento en que era invitada por el club rojiblanco, no por el madridista, por el que realmente vibraba.

La cosa no quedó ahí, Broncano siguió preguntándole por el Real Madrid y su afición, cuestionando si no se aburría de ganar siempre con los blancos, a lo que esta respondió: «Hay que saber cómo manejarse en el número 1, es divertido, hay que saber mantenerse. Es la excelencia, lo que pasa es que la excelencia recibe hate».

Broncano le pidió una porra para el derbi madrileño y Danna Paola no se cortó apostando también por los blancos. «1-2 para el Madrid», pronosticaba, dándole los goles a Vinicius y Valverde, mientras que David Broncano iba con los suyos con un 3-2 a favor de los colchoneros. «Andas picado, sí, andas subidito», le decía ésta tras saber su apuesta, retándole: «Yo te voy a escribir el domingo».

Declaraciones que quizás no pensó Danna Paola teniendo en cuenta que era una de las artistas invitada por el Atlético de Madrid y que actuaría el domingo ante la afición colchonera en su gran mayoría durante ese breve espacio de tiempo del descanso, momento en el que iba a interpretar junto a Abraham Mateo El doble, su último tema. El pequeño concierto no se llevó a cabo, pero ella parece no arrepentirse porque sigue presumiendo de madridismo en las redes sociales.