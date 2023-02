Cuidados intensivos para Benzema

Karim Benzema está en cuidados intensivos. El capitán viajará a Liverpool y, salvo sorpresa, será titular en el duelo que enfrentará a los de Jürgen Klopp con el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions, pero hasta que el balón eche a rodar será mimado con el único objetivo de que llegue en el mejor estado de forma posible a la cita. No será al cien por cien, pero lo que nadie quiere es que se repita lo que sucedió la pasada temporada en el Parque de los Príncipes, cuando forzó para formar en el once ante el PSG y su rendimiento estuvo lejos de ser óptimo.

Tras jugar contra el Elche, Benzema volvió a sentir la fatiga muscular que no le permite encontrarse en plenitud. No es una lesión, pero sí una molestia que no le deja estar cómodo. Con el Liverpool a la vuelta de la esquina, decidió no viajar a Pamplona para descansar y recuperarse en Valdebebas. Y así lo hizo. Trabajó jueves, viernes y sábado en solitario y el domingo hizo parte del entrenamiento al mismo ritmo que los jugadores que no fueron titulares ante Osasuna. De hecho, tocó pelota y tuvo buenas sensaciones, aunque no forzó más de la cuenta. Todo forma parte de un plan especial que están llevando a cabo en Valdebebas con el francés.

Benzema lleva toda la temporada arrastrando molestias musculares. No termina de sentirse cómodo. Es por ello que en esta segunda parte del curso, cuando tiene que marcar la diferencia, se dosificará todo lo que sea necesario para poder estar bien en los momentos importantes. Por delante, el Real Madrid se tendrá que enfrentar a Liverpool, Atlético y Barcelona en los próximos días y la presencia del capitán es clave.

No quieren recaídas

Lo que no quiere ni Benzema ni Ancelotti son nuevas recaídas. Antes del Mundial, cuando se lesionó frente al Celtic en Champions, regresó jugándolo todo y el resultado fue una sucesión de molestias musculares que no le permitieron rendir en plenitud. Esto es justo lo que no quieren que se repita desde Valdebebas, donde están mimando a Karim.