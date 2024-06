Cucurella: «Me gustaría jugar algún día con Mbappé»

Marc Cucurella está siendo en los últimos días uno de los hombres de la concentración de la selección española. El lateral del Chelsea, que fue uno de los mejores jugadores de España en la decisiva victoria ante Italia donde se consiguió el pase a los octavos de final, reconoció que Kylian Mbappé es el jugador en la actualidad con el que le gustaría compartir vestuario.

Como viene siendo habitual, los jugadores están teniendo entrevistas con todos los diferentes medios de comunicación que se encuentran como enviados especiales en Donaueschingen. El lateral catalán y canterano del Barcelona fue sometido a un test de preguntas y respuestas rápidas, aunque al ser preguntado sobre el futbolista con el que le gustaría jugar dudó más de lo esperado. «Futbolista con el que te gustaría jugar algún día», le preguntaba Helena Condis.

«Difícil esta eh. ¿De todos los tiempos o actual?», preguntaba Cucurella. «Actual», le insisten. Tras pensárselo durante varios segundos, el lateral español lo tuvo claro: «Uf… Voy a decir Mbappé». «Como Nico (Williams)», le respondían los periodistas. «Pero si Nico con Mbappé estaría en el banquillo», zanjó el futbolista del Chelsea despertando las risas de los periodistas. «Es broma, es broma», añadió.

Pero Cucurella demostró ser una persona graciosa, espontánea y liberado de todo tipo de presión que puede sufrir un futbolista en un torneo de estas características. Además de hablar de Mbappé, que se vestirá de blanco el mes que viene, el lateral español reconoció a estar dispuesto a hacer algo con su icónico pelo si España gana la Eurocopa. «Si ganamos la Eurocopa sí que dejaría que me cortaran el pelo. Pero mi mujer me mata. A mi mujer le gusta. Al final son muchos años y a ver si hago algún día un anuncio o algo con el pelo, en la tele, algo con Nivea».

Cucurella no quiere volver a Barcelona

En una entrevista con la cadena Cope, Cucurella reconoció que no se le pasa por la cabeza volver al Barcelona: «A día de hoy ni me lo pienso, ni se me pasa por la cabeza. Creo que eso ya pasó. Nunca se sabe lo que puede pasar, pero no estoy pensando en eso. En el Chelsea están pasando unos años complicados, pero estoy feliz y mi familia está muy gusto. Está siendo una buena experiencia y no estoy pensando mucho en eso. Estoy pensando más en la Selección y en disfrutar, que llegar aquí es muy complicado y hay muy pocos que puedan estar».

De hecho, estuvo cerca de fichar por el Real Madrid. Así lo reconoció recientemente Ángel Torres, presidente del Getafe: «Felicito a Marc Cucurella, que hizo un partidazo y está en un momento de forma impresionante. Se pagó lo que se pagó por él hace años. Diez millones al Barcelona. Me alegro cada vez que le veo. Se lo ofrecimos al Real Madrid y estuvo a punto».