Cuatro minutos de Guti en estado puro sobre Mbappé: «No está a la altura»

¿Qué le pasa a Mbappé? Es la pregunta que se hace todo el madridismo, tanto a nivel interno en el club como la afición. El atacante francés volvió a tener una gran oportunidad para liderar al Real Madrid frente al Liverpool, pero su actuación dejó mucho que desear, no sólo por el penalti fallado, sino también por no ser capaz de generar peligro en un partido de ida y vuelta actuando en la que en teoría es su posición fetiche, partiendo desde la banda izquierda. Mucho se está hablando del galo, y una de las reflexiones más virales en las redes sociales es la de Guti en El Chiringuito.

«Era el segundo gran examen de Mbappé, el primero fue el Clásico. Y creo que no ha estado a la altura, obviamente, esa es la realidad. A todos nos gustaría saber lo que le pasa. Se le ve sin confianza, tímido, hasta en momentos antes de tirar el penalti se le ve con cara de miedo… En ese sentido, él es el primero que no está contento con su rendimiento y seguramente quiera algo más», dice un José María Gutiérrez Guti en estado puro.

❌ «MBAPPÉ NO está a la ALTURA». 🤍 «Es normal: la camiseta del Madrid cuesta». 👏 EXQUISITO: @GUTY14HAZ analiza su situación en 3 minutos y 42 segundos. pic.twitter.com/uONlmNVqdw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 27, 2024



«Yo creo que es falta de confianza, y le sumas que el madridismo le esperaba con mucha ansia, esperando todo lo mejor de él. Ha salido un poco de su burbuja del PSG, donde lo tenía todo controlado. Viene a otro equipo en el que tiene que competir con grandes jugadores para ser el mejor. Todo cuesta, y la camiseta del Real Madrid cuesta. Es normal, es difícil acoplarse tan rápido y pronto a un club como el Real Madrid, donde es muy complicado jugar», añade Guti.

El ex madridista cree que hay que seguir apoyando a Mbappé: «Quitarle sería el peor de los remedios, hay que protegerle, y en eso está en el mejor club. Tanto Florentino, la entidad como Ancelotti le van a proteger porque todos creemos en él, yo sigo creyendo en él. Lo fácil es criticar y decir ‘este no vale’, pero yo creo que es uno de los mejores jugadores del mundo. Esto no cambia de la noche a la mañana, cuando no rindes a un alto nivel durante muchos partidos, hacerlo en un partido como este es complicado. Esto es lo que le va a marcar el Real Madrid, la exigencia de estar bien siempre, hacer goles… No vale con una racha buena. Va a tener que cambiar una cosa, no es un jugador que defendiera, pero va a tener que aprender hasta eso en el Real Madrid». Una certera reflexión de Guti que suma casi dos millones de visualizaciones en las redes sociales y que aplaude buena parte del madridismo.