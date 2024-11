Mbappé estaba sólo ante el peligro y había dos opciones. Que demostrase que es uno de los mejores jugadores del mundo o que continuase con el rendimiento que ha mostrado desde que llegó al Real Madrid. No es malo, pero no está a la altura de un jugador de su calidad. Y en la primera mitad la verdad es que fue más de lo segundo que de lo primero, ya que no fue capaz de romper a la zaga del Liverpool en ninguna ocasión.

En la segunda mitad empeoró su actuación de los primeros 45 minutos. Y no era sencillo, de verdad. En la primera mitad había estado francamente mal, pero en la segunda subió la apuesta a su mal partido añadió el fallo de un penalti que hubiese permitido a los blancos empatar la contienda.

Mbappé se queda sin excusas en Anfield. Ya está. No hay más. No ha estado a la altura. Por delante, se supone, que tendrá muchos años jugando en el Real Madrid para revertir esta situación, pero la realidad es que los primeros meses jugando para los blancos dejan muchísimo que desear.

Anfield vio el nacimiento de un central

Raúl Asencio se estrenó en la Champions como jugador de fútbol defendiendo la camiseta del 15 veces campeón de Europa y en un escenario como Anfield. Palabras mayores. Muchos podían pensar que este encuentro le podía pasar factura, pero nada más lejos de la realidad. El canario confirmó que ha llegado al primer equipo del Real Madrid con la intención de quedarse para muchos años.

En Anfield la pelota comenzó a rodar y era inevitable pensar cómo iba a responder ante la primera embestida del Liverpool. ¿La respuesta? Pues sacando una pelota bajo la línea de gol para evitar el primero del Liverpool. No pedimos que mejoren la tarjeta de presentación, con igualarla puede ir valiendo.

Pero el canario no se iba a quedar ahí. Minutos después, Darwin, uruguayo y canchero, decidió que iba a amedrentar al nuevo. Pero no sabía que el novel tenía muchos arrestos. Le comenzó a agarrar y casi le quita la camiseta dentro del área madridista, a lo que el canterano blanco respondió con un forcejo al que el futbolista del Liverpool le metió una dosis elevadísima de fingimiento. El árbitro francés amonestó a ambos, exagerado, pero lo importante es que los jugadores del conjunto inglés ya comprendieron que el niño no se iba a achantar fácilmente.

Su primera parte no iba a terminar ahí. Todavía quedaba más. Y en estas, corrió en un balón largo junto a su compañero de batalla Darwin Núñez y, sí, también ganó el jugador del Real Madrid. En la segunda mitad mantuvo el nivel con un partido. Incluso, cortó una pelota que iba con mucho peligro hacia la portería de Courtois. Grandísimo partido del canterano, el mejor junto al portero belga.

Courtois, un hombre llamado milagro

El milagro nuestro de cada partido lo hizo Courtois parando un balón de esos que terminan dentro de la portería en el 99% de las ocasiones a Darwin. El belga se hizo enorme para evitar ese gol. No obstante, durante la primera mitad también estuvo inconmensurable sacando cualquier balón que superaba a la defensa madridista con dirección hacia su portería.

En la segunda parte continuó parando todo lo parable, sosteniendo a un Real Madrid que hacía aguas por todas partes. Un equipo que saltó a la segunda mitad sin saber muy bien dónde estaba mientras una máquina roja le pasaba por encima. No pudo hacer mucho en los dos goles que recibió. Demasiado hizo el belga, que también salvó el tercero en el descuento.

Las notas del Real Madrid