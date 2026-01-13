El CTA provoca al Real Madrid: le vuelve a colocar al catalán García Verdura para arbitrar el partido de Copa

El catalán Víctor García Verdura será el árbitro del partido del Real Madrid ante el Albacete en Copa del Rey, encuentro en el que se estrenará Álvaro Arbeloa como técnico del conjunto blanco. García Verdura es el trencilla al que el Barcelona invitó a su Joan Gamper, pero además es que es el árbitro que no vio el clamoroso penalti sobre Vinicius en el Alavés – Real Madrid de hace pocas semanas.

García Verdura, que viene de hacer historia al ser el primer árbitro catalán que pita el derbi catalán entre el Espanyol y el Barcelona, estará acompañado para este encuentro por Iván Caparrós Hernández en el VAR, un árbitro específico de videoarbitraje.

El Real Madrid se mide este miércoles (21:00 hora peninsular española) al Albacete en la ronda de octavos de Copa del Rey. Será el primer partido de Álvaro Arbeloa como entrenador del conjunto blanco y la eliminatoria es a partido único. Es, además, el segundo partido del Real Madrid en la presente edición de la Copa del Rey.

Será la cuarta vez que García Verdura arbitre al Real Madrid durante toda su trayectoria como colegiado profesional, la segunda esta temporada tras el encuentro mencionado ante el Alavés. Ese día no pitó un claro penalti de Tenaglia sobre Vinicius. González Fuertes, en el VAR, no avisó del penalti.

García Verdura tiene 31 años y lleva en la élite, en Primera División, desde la temporada 23-24. El catalán es natural de la localidad de San Acisclo de Vallalta, en la provincia de Barcelona, adscrito al Comité catalán.

Cabe recordar que también fue el colegiado que pitó el triunfo de los blancos en los dieciseisavos de Copa del Rey ante la Arandina en enero de 2024, un partido que se decidió con los goles de Joselu, Brahim Díaz y Rodrygo, por 1-3, siendo Nacho el goleador, en propia puerta, de los locales. Será, por tanto, la segunda vez que García Verdura pite al Real Madrid en Copa del Rey.