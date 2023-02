Courtois: «Hay que proteger a Vinicius»

Thibaut Courtois atendió a los medios de comunicación a pie de campo tras la victoria del Real Madrid sobre el Valencia en el Santiago Bernabéu. Dos goles de Asensio y Vinicius le dieron la victoria a los blancos en un partido donde Paulista terminó expulsado por una salvaje entrada sobre Vinicius. El guardameta belga afirmó que hay que proteger al brasileño y se mostró contento tras una nueva victoria.

El Real Madrid sigue la estela del Barça

«Llevamos tres partidos seguidos sin recibir gol, pero el otro día prefería encajar y ganar el partido. Hemos mejorado defensivamente contra Athletic y Real Sociedad. Hoy no ha habido tantas ocasiones. En la segunda parte hemos hecho nuestro trabajo y el final tras la expulsión ha sido fácil».

Gol anulado a Benzema

«A veces tienen razón y otras no. Es verdad que sin querer le da con la mano pero el árbitro nos dice que es codo y eso no lo he visto. En el área siempre hay acciones de esas, y unas veces se pitan y otras no. Pero si el chico va al suelo y en cámara lenta, pues el VAR lo pita. Lo importante es que no nos ha condenado para conseguir la victoria».

Entrada de Paulista sobre Vinicius

«No sé que ha pasado. Hay que proteger a Vinicius. Es un jugador muy expresivo sobre el campo y hace muchos regates, y eso a los defensas les puede molestar porque piensan que les está vacilando. Necesitamos a Vinicius para desequilibrar a los defensas. Le dan siempre muchas patadas y me alegro de que hoy un árbitro haya tenido la valentía de sacar roja. Es una patada sin balón y sin tensión».